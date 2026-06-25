Người đẹp Mexico mặc trang phục táo bạo, khoe hình thể nóng bỏng trên khán đài

ĐT Mexico đã giành vé vào vòng trong sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng. Trong khi đó, trên khán đài, mỹ nhân Friday Frida đang chiếm trọn sự chú ý.

Friday Frida gây chú ý với bộ trang phục truyền thống cách điệu gợi cảm

Cô nàng này khiến tất cả đều phải ngắm nhìn với bộ trang phục truyền thống cách điệu sặc sỡ. Friday Frida không quên mang theo lá cờ Mexico để ăn mừng mỗi khi đội nhà ghi bàn.

Với đường cong quyến rũ và khuôn mặt xinh đẹp, Friday Frida nhanh chóng thu hút mọi ánh mắt về phía mình. Theo tìm hiểu, cô nàng này là fan cuồng của bóng đá từ nhỏ. Không chỉ cổ vũ cho đội tuyển Mexico, Friday Frida còn cổ vũ cho cả ĐT Hà Lan.

Cô nàng tiết lộ lý do cổ vũ cả "Cơn lốc màu da cam" là bởi từng được huyền thoại Patrick Kluivert tặng áo đấu và cô cực kỳ trân trọng món quà này.

Chùm ảnh của CĐV xinh đẹp người Mexico, Friday Frida đang gây chú ý tại World Cup 2026