Tân binh Tài Lộc: "Việt Nam là nhà, tôi sẽ cống hiến hết mình cho ĐT Việt Nam"

Tự hào khi được triệu tập lên ĐT Việt Nam

Chiều ngày 25/6, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik tiếp tục có buổi rèn quân thứ ba tại Hà Nội, để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Theo ghi nhận, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thể có đầy đủ quân số ở buổi tập này.

HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có đủ quân số trong tay.

Cụ thể, ngoài trường hợp của cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa và trung vệ Đỗ Duy Mạnh chưa thể ra sân tập cùng đồng đội, buổi tập của ĐT Việt Nam còn vắng thêm thủ môn Patrik Lê Giang và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị đau nhẹ. Bên cạnh đó, các cầu thủ Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Chung và Khuất Văn Khang vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ đội tuyển.

Trước khi bước vào buổi tập, tiền đạo tân binh Nguyễn Tài Lộc đã có những chia sẻ với truyền thông về cảm xúc trong lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Khoác lên mình chiếc áo đỏ của ĐT Việt Nam không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp, mà còn là niềm vinh dự lớn lao đối với Tài Lộc (Geovane Magno).

Chia sẻ về cảm xúc hiện tại, chân sút sinh năm 1994 không giấu được sự xúc động: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt trong cuộc đời tôi, một vinh dự mà tôi đã mong đợi. Hiện tại, tôi đang dồn toàn bộ sự tập trung qua từng buổi tập, từng ngày để có thể đạt trạng thái tốt nhất và đóng góp tối đa cho đội bóng".

Ngọc Bảo, Văn Khang và Thành Chung vẫn phải tập riêng chiều ngày 25/6.

Tận dụng "chất xúc tác" từ những người đồng đội cũ

Một trong những lợi thế lớn nhất của Nguyễn Tài Lộc khi lên tuyển chính là sự quen thuộc với dàn khung đội hình hiện tại. Việc đã kinh qua nhiều mùa giải tại V-League giúp anh không hề bỡ ngỡ với môi trường mới.

Cầu thủ nhập tịch Tài Lộc nhận định ĐT Việt Nam hiện tại là một tập thể có tính gắn kết rất cao. Đáng chú ý, Tài Lộc dành sự tri ân đặc biệt cho những cái tên như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên, những người đã cùng anh san sẻ mọi khó khăn kể từ ngày đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình cũng chia sẻ về việc anh được sát cánh cùng những ngôi sao hàng đầu như Quang Hải, Hoàng Đức, Việt Anh... điều này giúp anh hòa nhập nhanh chóng vào lối chơi chung của tập thể.

Việt Nam – "Ngôi nhà thứ hai" và tình yêu của gia đình

Khi được hỏi về việc lựa chọn nhập tịch, Tài Lộc khẳng định đó là sự lựa chọn từ trái tim. Anh chia sẻ: "Gia đình tôi rất ủng hộ và cảm thấy hạnh phúc với quyết định này, bởi chính họ cũng dành tình cảm lớn lao cho Việt Nam. Đối với tôi, nơi đây thực sự là ngôi nhà thứ hai. Tôi luôn tự nhủ rằng mình phải nỗ lực hết sức, làm những điều tốt nhất cho quốc gia đã cưu mang và trao cho mình cơ hội".

Tài Lộc chia sẻ cảm xúc khi được khoác áo ĐT Việt Nam.

Rào cản ngôn ngữ và quyết tâm chinh phục

Dù rất nỗ lực, nhưng Tài Lộc thành thật thừa nhận tiếng Việt vẫn là một "bài toán khó" đối với mình. Khi được hỏi về khả năng giao tiếp, anh cười và nói: "Tiếng Việt khó lắm, thực sự là rất khó! Tuy nhiên, tôi hiểu rằng để hòa nhập sâu hơn vào văn hóa và đội bóng, tôi cần phải học hỏi thêm. Mục tiêu ưu tiên hiện tại của tôi vẫn là bóng đá, nhưng tôi chắc chắn sẽ dành thời gian để trau dồi tiếng Việt mỗi ngày".

Nhận định về sức mạnh của đội tuyển

Nhìn nhận khách quan về lực lượng hiện tại, tân binh này đánh giá rất cao tiềm năng của đội bóng: "Tôi thấy đội tuyển đang sở hữu sức mạnh đáng gờm, đặc biệt là sự kết hợp giữa các đàn anh giàu kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ tài năng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như hiện tại, tôi tin rằng ĐT Việt Nam sẽ đạt được kết quả cao nhất tại ASEAN Cup 2026 sắp tới".

Với sự hòa nhập tích cực và quyết tâm cháy hết mình, Nguyễn Tài Lộc được kỳ vọng sẽ là "ngòi nổ" trên hàng công của ĐT Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.