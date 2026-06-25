Người đẹp quần vợt thích "vén váy", sức hút từ vẻ nóng bỏng tuổi 18

Trong thế giới quần vợt vốn đề cao kỷ luật và thành tích, sự xuất hiện của Zoe Levresse Zavala mang đến một màu sắc rất khác. Tay vợt trẻ người Mexico không chỉ gây chú ý bởi tiềm năng chuyên môn, mà còn nhờ phong cách thi đấu cá tính, táo bạo khi mới 18 tuổi.

Zoe thể hiện phong cách, cá tính riêng biệt

Zoe làm quen với quần vợt từ năm 9 tuổi và sớm ghi dấu ấn ở hệ thống giải trẻ của International Tennis Federation. Cô từng giành một số danh hiệu đánh đôi cấp độ J60 và lọt top 500 bảng xếp hạng trẻ thế giới. Đây là nền tảng để cô bắt đầu bước vào môi trường chuyên nghiệp, thử sức tại các giải ITF nữ nhằm tích lũy kinh nghiệm.

Điểm khiến Zoe khác biệt nằm ở phong cách thi đấu rất riêng. Cô thường xuyên có thói quen “vén váy” trong các pha xử lý trên sân – một hành động vừa mang tính bản năng khi di chuyển cường độ cao, vừa thể hiện cá tính thoải mái, không gò bó. Với Zoe, đó không chỉ là thói quen mà còn là cách giúp cô cảm thấy linh hoạt hơn trong từng bước chạy, tự tin hơn khi thi đấu.

Chính hình ảnh này, khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhanh chóng lan truyền và tạo nên “thương hiệu” riêng. Những khoảnh khắc thi đấu đầy năng lượng, kết hợp với vẻ ngoài cuốn hút, giúp Zoe thu hút lượng người theo dõi đáng kể. Cô trở thành một trong những gương mặt trẻ hiếm hoi được chú ý không chỉ bởi chuyên môn mà còn bởi phong cách thi đấu khác biệt.

Tuy nhiên, ranh giới giữa cá tính và sự chú ý đôi khi rất mong manh. Trong lịch sử quần vợt, những cái tên như Maria Sharapova hay Eugenie Bouchard từng tận dụng tốt sức hút hình ảnh để nâng tầm sự nghiệp. Zoe Levresse Zavala cũng đang đi theo hướng đó, nhưng theo cách hiện đại hơn, nơi mạng xã hội đóng vai trò quan trọng.

Dẫu vậy, ở cấp độ chuyên môn, Zoe vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu và chưa có thứ hạng đáng kể trên hệ thống WTA. Để tiến xa, cô cần cải thiện sự ổn định, thể lực và bản lĩnh thi đấu – những yếu tố quyết định ở sân chơi đỉnh cao.

Ở tuổi 18, Zoe Levresse Zavala đang tạo nên dấu ấn theo cách rất riêng. Phong cách “vén váy” có thể chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại phản ánh rõ cá tính: tự tin, thoải mái và không ngại khác biệt. Và chính điều đó đang khiến cô trở thành cái tên đáng chú ý, cả trên sân đấu lẫn ngoài đường biên.

Những hình ảnh đẹp về Zoe