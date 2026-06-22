Nóng nhất thể thao sáng 22/6: Chú Nadal nói về điểm Sinner - Alcaraz kém lứa đàn anh

Chú Nadal nói về điểm Sinner - Alcaraz kém lứa đàn anh

Bình luận trên Tennis Up To Date, chuyên gia Toni Nadal, chú của huyền thoại Rafael Nadal chỉ ra điều mà ông không thích ở những tay vợt trẻ hiện tại như Carlos Alcaraz, Jannik Sinner hay Alexander Zverev. Theo ông Toni, họ thường xuyên hứng chịu thất bại sốc trước đối thủ xếp hạng thấp, điều hiếm khi xảy ra với các tay vợt thế hệ đàn anh:

"Rõ ràng Alcaraz là tay vợt toàn diện và thông minh, còn Sinner hoàn toàn thống trị sân đấu. Nhưng trước đó, được xem những tay vợt như Murray, Berdych, Ferrer hay Del Potro thi đấu mới là niềm vinh dự. Họ luôn cạnh tranh danh hiệu lớn và hiếm khi thua các tay vợt xếp hạng thấp hơn mình, thậm chí thường xuyên góp mặt tại tứ kết. Hiện tại, bạn có thể thấy một tay vợt top 10 thua một tay vợt hạng 90 thế giới và tôi không thích điều đó".

Nhà vô địch SEA Games đánh đôi với huyền thoại Venus Williams

Sắp tới, tay vợt người Philippines, Alexandra Eala sẽ sát cánh cùng huyền thoại Venus Williams tại nôi dung đơn nữ Bad Homburg Open, giải WTA 500 sân cỏ diễn ra từ 21/6 tới 27/6. Đây cũng là giải đấu chạy đà cho Wimbledon (29/6-12/7).

Dù vậy tại Grand Slam sân cỏ, Venus - nhà vô địch đơn nữ Wimbledon 5 lần - vẫn sẽ đánh cặp với cô em Serena Williams. Đây sẽ là lần đầu tiên hai chị em sát cánh cùng nhau tại giải đấu kể từ năm 2016.

Đại chiến boxing Fury - Joshua chưa chốt xong địa điểm

Trả lời phỏng vấn BBC, Frank Warren - ông bầu của Tyson Fury - xác nhận trận so găng giữa "Vua giang hồ" và Anthony Joshua chưa thống nhất về địa điểm tổ chức. Dự kiến, trận đấu diễn ra vào cuối tháng 11, phía Fury muốn thượng đài tại Anh nhưng cũng chưa hoàn toàn từ bỏ ý định đưa trận đấu sang Mỹ.

Đai vô địch WBC hạng siêu lông có chủ

Mới đây, võ sĩ Ryan Garner đã đánh bại Michael Magnesi trong trận tranh đai vô địch tạm thời hạng siêu lông của WBC. Tay đấm 28 tuổi giành chiến thắng thông qua quyết định từ trọng tài với các điểm số 119-109, 118-110 và 116-112. Đáng nói hơn, chiến thắng của Garner (người Anh) trước Magnesi (người Italia) diễn ra ngay trên sân nhà.