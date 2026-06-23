Nóng nhất thể thao sáng 23/6: Kiều nữ Rybakina gặp chấn thương, lo lỡ Wimbledon

Kiều nữ Rybakina gặp chấn thương hông, lo lỡ Wimbledon

Cựu vô địch Wimbledon và cựu số 2 thế giới Elena Rybakina tiếp tục gặp vận đen khi rút lui khỏi giải Bad Homburg Open do chấn thương hông phải, chỉ vài ngày trước thềm Wimbledon. Quyết định này đến ngay sau thất bại bất ngờ của tay vợt người Kazakhstan trước Alexandra Eala tại vòng 1/8 Berlin Open.

Tay vợt Rybakina dính chấn thương

Rybakina xác nhận cô cảm thấy khó chịu ở vùng hông và sẽ cần đội ngũ y tế kiểm tra thêm trước khi đưa ra kế hoạch tiếp theo. Ở tuổi 27, cô đang trải qua giai đoạn chuẩn bị không thuận lợi cho giải Grand Slam sân cỏ quan trọng nhất mùa giải.

Draper khẳng định “không bao giờ la hét” Murray trong khu huấn luyện

Tay vợt người Anh Jack Draper cho biết anh “quá tôn trọng” Andy Murray để có thể quát tháo hay phản ứng tiêu cực khi cựu số 1 thế giới ngồi trong khu vực ban huấn luyện của mình ở mùa sân cỏ. Murray đang tham gia đội ngũ hỗ trợ Draper trong giai đoạn chuẩn bị, bên cạnh HLV James Trotman.

Trong sự nghiệp thi đấu, Murray từng nổi tiếng với những khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc mạnh với ban huấn luyện, nhưng Draper khẳng định anh sẽ không lặp lại điều đó. Tay vợt 24 tuổi đang hướng tới giải Eastbourne Open với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa sân cỏ.

Justin Gaethje nghi ngờ khả năng phục hồi của Topuria sau thất bại sốc

Justin Gaethje tiếp tục khẳng định Ilia Topuria không xứng đáng có trận tái đấu ngay lập tức sau thất bại tại sự kiện UFC White House, nơi Gaethje giành chiến thắng knock-out kỹ thuật để trở thành nhà vô địch hạng nhẹ tuyệt đối.

Trên podcast Joe Rogan Experience, Gaethje cho rằng cú sốc này có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý đối thủ, dù thừa nhận Topuria vẫn đủ kỹ năng để trở lại đỉnh cao. Võ sĩ người Mỹ dẫn ví dụ về việc thay đổi cách đối thủ nhìn nhận một tay đấm sau thất bại nặng nề, cho rằng điều đó có thể kéo dài ảnh hưởng hơn cả chấn thương thể chất trong lồng bát giác.

Lewis Hamilton thăng hoa cùng Ferrari, áp lực đè nặng lên Mercedes và Leclerc

Lewis Hamilton vừa có chiến thắng ấn tượng tại Barcelona, giúp Ferrari được đánh giá là ứng viên cạnh tranh danh hiệu nếu duy trì đà cải thiện. Trước đó, Mercedes thống trị đầu mùa với chuỗi thắng liên tiếp, nhưng sự bứt phá của Ferrari đã thay đổi cục diện.

Hamilton hiện chỉ còn kém Kimi Antonelli 41 điểm, đồng thời cho thấy phong độ tốt nhất kể từ khi gia nhập đội đua Ý. Ngược lại, đồng đội Charles Leclerc trải qua giai đoạn khó khăn với hai chặng không hoàn thành và nhiều sự cố kỹ thuật, làm gia tăng áp lực nội bộ trong cuộc đua vô địch đang ngày càng căng thẳng.