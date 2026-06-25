"Nàng thơ" Nóng cùng World Cup thẳng thắn chỉ trích Son Heung Min & ĐT Hàn Quốc

Thất vọng trước màn trình diễn mờ nhạt của đội bóng yêu thích trước Nam Phi, "nàng thơ" đại diện tuyển Hàn Quốc tại "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" Lê Phương Quyên đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự sa sút của siêu sao Son Heung Min lẫn lối chơi bế tắc của các chiến binh Taeguk.

Giữa bầu không khí nghẹt thở của lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không chỉ chú ý đến những tấm vé đi tiếp mà còn đổ dồn sự quan tâm vào trường quay VTV, nơi dàn mỹ nhân "Nóng cùng World Cup" đang sống cùng nhịp đập của giải đấu.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Hàn Quốc và Nam Phi vang lên, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với Lê Phương Quyên, cô nàng cựu á khôi Đại học Ngoại thương đang đại diện cho màu áo xứ sở Kim chi.

Phương Quyên thẳng thắn nhận định về phong độ của Son Heung Min

Thất vọng và nuối tiếc: Hàn Quốc thua Nam Phi vì thiếu "ý chí thép"

Chào Phương Quyên, cảm xúc của bạn thế nào khi chứng kiến Hàn Quốc đánh rơi lợi thế một cách đầy cay đắng ở những phút quyết định, nhường vị trí thứ 2 bảng A cho chính đối thủ Nam Phi?

Thực sự là tiếc nuối ngập tràn! Ngồi trong trường quay VTV lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, cảm xúc của tôi chùng xuống rõ rệt. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận đây có lẽ là trận đấu tệ nhất của Hàn Quốc kể từ đầu giải.

Ngược lại, Nam Phi đã có một trận đấu để đời. Họ phô diễn tất cả những gì tinh túy nhất từ nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ xé gió cho đến một "ý chí thép" kiên cường, thứ vũ khí mà đáng tiếc là các cầu thủ Hàn Quốc lại hoàn toàn đánh mất trong ngày hôm nay. Chiến thắng của Nam Phi là hoàn toàn xứng đáng!

Đi tìm sự thật về sự mờ nhạt của "tượng đài" Son Heung Min

Trận này, HLV trưởng đã để Son Heung Min ngồi dự bị và khi vào sân ở hiệp 2, anh ấy chơi rất mờ nhạt, nhận điểm số gần như thấp nhất đội (6.4 điểm). Bạn nghĩ sao về điều này? Liệu có phải gánh nặng tuổi tác đã bắt kịp siêu sao châu Á?

Tôi nghĩ quyết định của HLV có lý do của nó. Thực tế, không chỉ riêng trận đấu hôm nay, tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân của Son Heung Min suốt 2 năm qua, từ CLB cho đến màu áo đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ đã không còn được chứng kiến những pha bứt tốc kinh hoàng, những tình huống đi bóng xộc thẳng vào trung lộ và dứt điểm thần sầu bằng cả hai chân như thời đỉnh cao nữa.

Cơ địa người châu Á vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi khi va chạm thể chất với các cầu thủ châu Âu hay châu Phi. Thêm vào đó, việc Son lựa chọn sang Mỹ (giải MLS) chơi bóng giống như một bước "dưỡng già". Môi trường MLS không còn những đối thủ sừng sỏ đua tranh khốc liệt, khiến Son mất đi cảm giác bóng đỉnh cao. Khi bước ra sân chơi khốc liệt, đòi hỏi tốc độ siêu cao như World Cup, việc anh ấy bị "ngợp" và tụt form là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

HLV Hong Myung Bo đã đưa ra quyết định táo bạo khi loại bỏ Son Heung Min khỏi đội hình xuất phát nhưng phong độ của Hàn Quốc vẫn không khá hơn

Hàn Quốc kiểm soát bóng tới 69% nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Nam Phi sau khi nhận bàn thua ở phút 63. Lee Kang In cũng bỏ lỡ một cơ hội mười mươi. Theo Quyên, lỗ hổng lớn nhất nằm ở đâu?

Từ trước đến nay, bóng đá Hàn Quốc ra biển lớn thường được đánh giá cao ở thể lực hơn là tư duy chiến thuật. Trong đội hình hiện tại, thẳng thắn mà nói chỉ có Lee Kang In và Son Heung Min là chơi bóng thông minh và không lạm dụng thể chất. Tư duy đó đá ở tầm châu Á thì làm chủ được, nhưng ra thế giới, gặp các đối thủ vượt trội về sức mạnh và tốc độ như Nam Phi là "gãy" ngay.

Việc Hàn Quốc cứ chăm chăm tạt cánh đánh đầu vô hồn suốt 20 phút cuối trận phản ánh sự bế tắc tột cùng. Nhìn cách đội tuyển đá hôm nay, mình lại liên tưởng ngay đến trận thua chấn động của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam hồi tháng 1 vừa qua. Khi đó, dù được đá hơn người nhưng U23 Hàn Quốc vẫn bất lực bất lực chịu thất bại 6-7 trên chấm luân lưu. Rõ ràng, nếu không chịu thay đổi tư duy và đa dạng hóa cách tiếp cận, Hàn Quốc dù có đi tiếp cũng không thể tạo nên bất ngờ.

Phương Quyên tin Hàn Quốc sẽ được "thần may mắn" hỗ trợ

Chờ "thần may mắn" để lách qua khe cửa hẹp

Rơi xuống vị trí thứ 3 với hiệu số bằng 0 (ghi 2 bàn, thủng lưới 3 bàn), bạn đánh giá thế nào về cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc thông qua tấm vé vớt dành cho các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt?

Với thể thức mới của World Cup 2026 (lấy 8/12 đội đứng thứ 3 vào vòng 32 đội), tôi nghĩ Hàn Quốc vẫn nắm trong tay khoảng 60% cơ hội đi tiếp. Ở loạt trận cuối của các bảng đấu còn lại, nhiều đội cạnh tranh vị trí thứ 3 sẽ phải đụng độ các ông lớn đầu bảng. Các đội mạnh chắc chắn sẽ đá nghiêm túc để tích điểm né nhánh đấu xương ở vòng knock-out, vô tình sẽ "giúp" Hàn Quốc loại bớt đối thủ cạnh tranh.

Nếu kịch bản điên rồ ấy xảy ra và Hàn Quốc lách qua khe cửa hẹp thành công để vào vòng 32 đội, Quyên sẽ ăn mừng như thế nào trên sóng truyền hình?

Chắc lúc đó tôi phải đi chùa tạ lễ và cầu may mắn tiếp cho đội nhà thôi! Vòng bảng vừa rồi rõ là "các cụ gánh còng lưng" mới giữ được hy vọng đến giờ phút này. Mong là các cụ sẽ gánh tiếp ở các vòng sau. Người ta bảo rồi, kẻ chết hụt thì thường sống dai, biết đâu bất ngờ!

Cảm ơn Phương Quyên về những chia sẻ cực kỳ thú vị và sắc sảo!