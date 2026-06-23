Nữ phóng viên thả rông "vòng 1" gợi cảm, "Gã điên" UFC McGregor trầm trồ tán thưởng

Sức nóng phía sau hậu trường UFC vừa được đẩy lên đỉnh điểm. Cựu người mẫu "ảnh nóng" kiêm phóng viên MMA đình đám Nina Marie Daniele đã khiến cộng đồng võ thuật "bùng nổ" khi tung bộ ảnh không nội y đầy táo bạo, thu hút sự chú ý đặc biệt từ huyền thoại Conor McGregor.

McGregor (bên phải) trầm trồ bởi vẻ đẹp của Nina Marie Daniele (bên trái)

Bộ ảnh xuyên thấu "gây bão" mạng xã hội

Nina Marie Daniele (được biết đến rộng rãi với biệt danh Nina Drama) từ lâu đã là một trong những gương mặt quen thuộc và được yêu thích nhất tại các sự kiện UFC nhờ phong cách phỏng vấn hài hước, độc lạ. Mới đây, cô nàng lại một lần nữa khiến người hâm mộ phải "tròn mắt" khi rũ bỏ hình tượng thường ngày để thực hiện một bộ ảnh vô cùng nóng bỏng.

Trong loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân X (Twitter), cựu người mẫu tự tin diện nội y đen kết hợp cùng chiếc áo mỏng xuyên thấu và hoàn toàn "thả rông vòng một". Tạo dáng đầy quyến rũ trên ghế và chất chơi thả khói với một điếu xì gà trên tay, Nina Drama khéo léo khoe trọn vẹn vóc dáng săn chắc cùng vòng eo thon gọn, kèm dòng trạng thái đầy phấn khích: "The Mac is back, It’s a celebration!" (Gã điên đã trở lại, ăn mừng thôi!).

Sự phấn khích từ Chủ tịch UFC và Conor McGregor

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh của nữ phóng viên sinh năm 1989 nhanh chóng nhận về lượng tương tác khủng từ các tín đồ võ thuật. Thậm chí, những nhân vật quyền lực nhất thế giới UFC cũng không thể ngó lơ trước sự quyến rũ này.

Chủ tịch Dana White, vị chủ tịch quyền lực của UFC là một trong những người đầu tiên để lại phản hồi. Ông lập tức thả ngay một đoạn GIF hình nam diễn viên Clint Eastwood đang ngậm xì gà đầy ẩn ý dưới bài viết của Nina.

"Gã điên" người Ireland cũng nhanh chóng bị thu hút bởi bài đăng. Nguyên nhân là do Nina đang khéo léo lăng-xê cho thương hiệu xì gà mới của anh. Trước màn ủng hộ quá đỗi nóng bỏng này, nhà cựu vô địch UFC đã lập tức bấm "thích" bài viết và để lại bình luận tán thưởng về hãng xì gà của anh, kèm theo biểu tượng vương miện đầy phấn khích.

Hình ảnh gợi cảm gắn liền với Nina và giờ đây cô còn là phóng viên MMA luôn tạo ra sự hài hước

Nữ phóng viên độc bản của làng MMA

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò là người mẫu cho tạp chí "ảnh nóng cho phái mạnh", Nina Marie Daniele đã có bước chuyển mình vô cùng thành công khi dấn thân vào con đường phóng viên thể thao đối kháng.

Thay vì những câu hỏi chuyên môn khô khan, Nina tạo nên thương hiệu riêng bằng lối nói chuyện lầy lội, những thử thách hài hước và sự tương tác tự nhiên với các võ sĩ. Sự kết hợp giữa nhan sắc nóng bỏng, tư duy nhạy bén và độ "quái" trong tính cách giúp cô trở thành cái tên không thể thiếu tại các sự kiện lớn của UFC, đồng thời sở hữu lượng fan hâm mộ trung thành đông đảo trên toàn thế giới.