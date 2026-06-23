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Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

Phạm Thị Minh Huệ từng khoác áo CLB bóng chuyền Bộ Tư lệnh Thông tin (nay là Binh chủng Thông tin), gây sự chú ý khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và chuyển sang làm người mẫu.

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 1

Phạm Thị Minh Huệ sinh năm 1999 tại Hải Phòng (Hải Dương cũ), từng thi đấu trong màu áo CLB Binh chủng Thông tin, tuy nhiên chấn thương khiến cô phải giải nghệ sớm.

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 2

Sau khi nghỉ thi đấu bóng chuyền, Phạm Huệ khiến nhiều người bất ngờ khi đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 3

Cô thuộc nhóm những thí sinh có chiều cao nổi bật nhất của cuộc thi, với chiều cao 1m80, số đo ba vòng 84-66-95. 

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 4

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Phạm Huệ xuất sắc đoạt giải thưởng Người đẹp Thân thiện.

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 5

Sau danh hiệu này, cựu VĐV bóng chuyền theo đuổi sự nghiệp người mẫu.

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 6

Cô trở thành một trong những người mẫu gây được chú ý trên sàn catwalk hiện nay.

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 7

Chiều cao cùng sự tự tin là điểm mạnh của Phạm Huệ.

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 8

Là một người mẫu chuyên nghiệp, Phạm Huệ tuân thủ chế độ tập luyện, sinh hoạt rất khắt khe.

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 9

Cô là gương mặt quen thuộc của nhiều hãng thời trang.

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 10

Dù tỏa sáng trên sàn catwalk nhưng Phạm Huệ cho biết thời gian gắn bó với bóng chuyền luôn đáng nhớ.

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 11

"Tôi nghĩ mỗi người có cái nhìn khác nhau. Tôi vẫn muốn thử sức và trải nghiệm xem khả năng của mình tới đâu, biết đâu sẽ làm nên chuyện để mọi người có thể thay đổi cách nhìn”, cựu VĐV bóng chuyền chia sẻ.

Cựu VĐV bóng chuyền Phạm Huệ tỏa sáng trên sàn catwalk - 12

Minh Huệ nổi bật trên sàn catwalk.

Ảnh: FBNV

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Theo Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/06/2026 14:07 PM (GMT+7)
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