Mỹ nhân trượt tuyết diện bikini siêu nhỏ, hồi phục thần kỳ sau 6 ca phẫu thuật

Bất chấp tai nạn gãy chân khủng khiếp tại Thế vận hội Mùa đông 2026, huyền thoại Lindsey Vonn một lần nữa khiến người hâm mộ ngả mũ thán phục khi khoe vóc dáng rực lửa trong bộ bikini siêu nhỏ, đánh dấu sự hồi phục thần kỳ sau 6 lần lên bàn mổ.

Vonn khoe vẻ đẹp nóng bỏng sau khi trải qua biến cố chấn thương tại Olympic Mùa đông 2026

Vóc dáng "thách thức thời gian" bên bể bơi

Mới đây, ngôi sao trượt tuyết người Mỹ Lindsey Vonn (41 tuổi) đã làm bùng nổ mạng xã hội Instagram khi đăng tải loạt ảnh cập nhật quá trình phục hồi của mình. Đáng chú ý nhất là bức ảnh mở màn chụp từ phía sau, ghi lại khoảnh khắc nữ vận động viên diện bộ bikini màu đen siêu nhỏ, thả dáng đầy quyến rũ bên cạnh một hồ bơi sang trọng hướng ra biển.

Đi kèm với loạt ảnh nóng bỏng là dòng trạng thái đầy cá tính: "Tháng Sáu đã nạp đầy năng lượng, không cần nói quá!". Ngay lập tức, bài đăng đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ và bạn bè quốc tế. Nhiều khán giả đã phải thốt lên: "Tuyệt đẹp!", "Trông như một ngày hoàn hảo ở chốn thiên đường".

Ý chí thép của huyền thoại: Vượt qua 6 ca phẫu thuật liên tiếp

Điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả vóc dáng "vạn người mê" của Lindsey Vonn chính là bối cảnh đằng sau những bức ảnh này. Chỉ mới 4 tháng trước, tại Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina 2026 diễn ra tại Ý, cô đã gặp phải một tai nạn kinh hoàng trên đường đua dẫn đến chấn thương gãy xương chân vô cùng nghiêm trọng.

Để có thể đi lại bình thường, nhà vô địch Olympic đã phải trải qua tổng cộng 6 ca phẫu thuật phức tạp liên tiếp. Đối với một vận động viên ở tuổi 41, đây được coi là một đòn giáng mạnh vào cả thể xác lẫn sự nghiệp. Thế nhưng, trong một slide khác của bài đăng, Vonn khiến ai nấy đều phải nể phục khi thực hiện các động tác kéo xà đơn (pull-ups) cực kỳ dứt khoát trong phòng tập với cơ bụng săn chắc, chứng minh tinh thần tập luyện không ngừng nghỉ.

Tương lai nào cho "Cô gái vàng" của làng thể thao Mỹ?

Kể từ sau chấn thương, Lindsey Vonn đã bắt đầu xuất hiện trở lại tại một số sự kiện thể thao lớn để giao lưu với người hâm mộ, bao gồm cả việc tham dự chặng đua Công thức 1 Monaco Grand Prix danh giá vào đầu tháng Sáu này. Cô thậm chí còn tự tin diện những bộ đầm dạ hội cắt xẻ để lộ cả những vết sẹo dài từ các ca phẫu thuật minh chứng cho sự kiêu hãnh của một chiến binh.

Trước đó, Vonn từng tuyên bố giải nghệ vào năm 2019 nhưng đã bất ngờ rút lại quyết định để tiếp tục thi đấu vào 5 năm sau đó. Dù hiện tại vẫn chưa rõ liệu "nữ hoàng tốc độ" có thể quay trở lại đường đua tuyết chuyên nghiệp một lần nữa hay không, nhưng cách cô đối diện và vượt qua nghịch cảnh đã là một biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người trên thế giới.