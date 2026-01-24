Nóng nhất thể thao sáng 24/1: Quần vợt Anh gây thất vọng lớn ở Australian Open 2026

Quần vợt Anh gây thất vọng lớn ở Úc mở rộng

Hành trình của quần vợt Anh tại Australian Open đã chính thức khép lại sau khi Cameron Norrie để thua Alexander Zverev ở vòng ba. Tay vợt số 26 thế giới là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của Vương quốc Anh ở nội dung đơn, nhưng anh không thể tạo nên bất ngờ trước hạt giống số 3 người Đức – đối thủ đã đánh bại Norrie trong cả 7 lần chạm trán ở ATP Tour.

Norrie dừng chân sớm

Cha tỷ phú của Jessica Pegula không thể xem con gái thi đấu

Cha của tay vợt người Mỹ Jessica Pegula – tỷ phú Terry Pegula – tiết lộ ông không thể xem con gái mình thi đấu quần vợt, điều mà ông thừa nhận đã gây ra “những vấn đề trong gia đình”. Jessica Pegula, hiện là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, được cho là sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ của cha mình trong tương lai.

Tỷ phú Terry Pegula gây dựng cơ đồ nhờ các khoản đầu tư lớn vào ngành khai thác dầu khí đá phiến (fracking), đồng thời là chủ sở hữu của đội bóng bầu dục Buffalo Bills, với giá trị tài sản ước tính khoảng 6,8 tỷ bảng Anh.

Những tuần gần đây đặc biệt bận rộn và đầy biến động với Terry Pegula, sau khi Buffalo Bills bị loại khỏi vòng play-off NFL. Đội bóng này còn gây sốc khi sa thải HLV trưởng Sean McDermott, buộc họ phải gấp rút tìm kiếm người thay thế. Đầu tuần này, Pegula đã có lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông để nói về tình hình bất ổn của CLB.

Trong buổi trao đổi, ông thẳng thắn chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề nhạy cảm, từ thất bại đau đớn trước Denver Broncos cho tới quyết định chia tay McDermott. Tuy nhiên, ở một khoảnh khắc trầm lắng hơn, Terry Pegula cũng nói về con gái mình và mối quan hệ gia đình, hé lộ rằng việc không thể theo dõi Jessica thi đấu đã trở thành một nỗi day dứt và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống riêng của ông.

McLaren được bồi thường hàng triệu bảng

McLaren đã được tòa án tại Anh xử thắng trong vụ kiện liên quan đến cựu tay đua Alex Palou, qua đó nhận khoản bồi thường lên tới hơn 8 triệu bảng Anh. Phán quyết được đưa ra sau phiên xét xử xoay quanh việc Palou đơn phương rút khỏi hợp đồng dài hạn với đội đua có trụ sở tại Woking.

Tay đua người Tây Ban Nha từng ký thỏa thuận nhiều năm với McLaren, nhưng sau đó quay lưng với đội đua này, cho rằng McLaren không đưa ra lộ trình rõ ràng để anh có cơ hội thi đấu tại Formula 1. Thay vì tiếp tục gắn bó, Palou quyết định tái ký hợp đồng với Chip Ganassi Racing, đội đua đang thi đấu tại giải IndyCar.

Ban đầu, McLaren – nhà vô địch giải đua xe Công thức 1 dành cho các đội đua mùa 2025 – yêu cầu khoản bồi thường lên tới 30 triệu USD khi khởi kiện vào năm 2023, trước khi hai bên bước vào quá trình hòa giải trong năm 2024. Tuy nhiên, thẩm phán chỉ chấp thuận mức bồi thường thấp hơn đáng kể, chưa đến một phần ba con số mà McLaren yêu cầu.

Chủ tịch Dana White lên tiếng về tranh cãi của Gaethje trước UFC 324

Chủ tịch UFC Dana White đã chính thức phản hồi những phàn nàn của Justin Gaethje liên quan đến vấn đề thù lao, trong bối cảnh võ sĩ này chuẩn bị bước vào trận đấu chính của sự kiện UFC 324.

Trước đó, trong buổi họp báo hôm thứ Tư, Gaethje bác bỏ phát biểu của Daniel Cormier rằng các võ sĩ chắc chắn sẽ được trả lương cao hơn sau khi UFC ký hợp đồng bản quyền truyền hình trị giá 7,7 tỷ USD trong vòng 7 năm với Paramount.

Gaethje cho biết, dù đã giành tới 14 khoản thưởng sau trận, tổng số tiền thưởng của anh vẫn chưa chạm mốc 1 triệu USD. Võ sĩ người Mỹ thẳng thắn khẳng định: “Tôi không kiếm thêm một đô la nào cho UFC 324 so với khi thỏa thuận này chưa tồn tại”.

Phản hồi lại phát biểu này, Dana White xuất hiện trên chương trình The Pat McAfee Show và cho biết Gaethje thực tế đã được đề nghị một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ cao hơn. Theo CEO của UFC, tay đấm có biệt danh “Human Highlight Reel” đã nhận được lời đề nghị tăng lương trước trận tranh đai tạm thời với Paddy Pimblett.