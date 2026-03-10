Trực tiếp tennis Alcaraz - Rinderknech: Khó cản "tiểu Nadal" (Indian Wells)

Alcaraz đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa 2026. Tại vòng trước, anh dễ dàng đánh bại Grigor Dimitrov với tỷ số 6-2, 6-3, qua đó nối dài chuỗi thắng lên con số 13 trận liên tiếp. Lối chơi tấn công toàn diện, khả năng di chuyển linh hoạt cùng những pha điều bóng sắc bén giúp nhà vô địch hai lần của giải tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho danh hiệu tại California.

Trong khi đó, Rinderknech bước vào vòng 3 theo cách khá đặc biệt khi chưa phải thi đấu trận nào. Tay vợt người Pháp được đi tiếp sau khi đối thủ Juan Manuel Cerundolo rút lui khỏi giải. Việc chưa có trận đấu nào tại Indian Wells năm nay có thể khiến anh gặp khó trong việc bắt nhịp với điều kiện thi đấu cũng như cường độ của một giải Masters 1000.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về Alcaraz. Hai tay vợt đã gặp nhau 5 lần và chiến thắng đều thuộc về ngôi sao Tây Ban Nha. Lần chạm trán gần nhất diễn ra tại giải Doha đầu mùa, nơi Alcaraz thắng 6-4, 7-6 trên đường đăng quang. Dù Rinderknech đôi khi gây ra không ít khó khăn bằng những cú giao bóng mạnh và lối đánh quyết đoán, anh vẫn chưa thể giành nổi một set thắng trong ba lần đối đầu gần nhất.

Với phong độ hiện tại cùng sự vượt trội về đẳng cấp, Alcaraz nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát thế trận. Nếu duy trì nhịp độ tấn công quen thuộc, tay vợt số 1 thế giới hoàn toàn có thể khép lại trận đấu trong hai set.