Patrik Lê Giang lần đầu lên ĐT Việt Nam, chờ Hoàng Hên được gọi tên

Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Patrik Lê Giang lần đầu lên ĐT Việt Nam, chờ Hoàng Hên được gọi tên

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027 HLV Kim Sang Sik

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang lần đầu tiên được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Đội tuyển Malaysia ở vòng loại AFC Asian Cup 2027. Sự xuất hiện của thủ thành CLB Công an TP.HCM hứa hẹn khiến cuộc cạnh tranh trong khung gỗ đội tuyển trở nên rất nóng.

Cạnh tranh khốc liệt ở vị trí thủ môn

Thông tin từ CLB Công an TP.HCM cho hay, HLV Kim Sang Sik đã quyết định triệu tập thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang lên đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân tháng 3/2026 để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Đội tuyển Malaysia ngày 31/3, thuộc vòng loại cuối của AFC Asian Cup 2027.

Patrik Lê Giang lần đầu được gọi lên ĐT Việt Nam.

Patrik Lê Giang lần đầu được gọi lên ĐT Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Patrik Lê Giang được gọi lên đội tuyển quốc gia sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam đầu năm 2026. Thủ môn sinh năm 1992 đang thi đấu nổi bật trong màu áo Công an TP.HCM tại V-League 2025/26 và được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu.

Trong đợt tập trung lần này, CLB Công an TP.HCM còn có thêm hai cầu thủ được gọi lên tuyển là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và trung vệ Đinh Thanh Bình. Sự góp mặt của Patrik Lê Giang được xem là yếu tố mới mẻ trong khung thành của Đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn này sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với hai “người gác đền” Việt kiều giàu kinh nghiệm là Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm. Trong những năm gần đây, vị trí thủ môn đội tuyển thường xuyên thuộc về Văn Lâm hoặc Nguyễn Filip. Vì vậy, sự xuất hiện của Patrik Lê Giang hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho suất bắt chính trong khung gỗ.

Nhiều CLB sớm công bố cầu thủ lên tuyển

Trước khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức công bố danh sách (dự kiến chiều ngày 11/3), một số CLB đã thông báo các cầu thủ của mình được triệu tập lên ĐT Việt Nam. CLB Công an Hà Nội cho biết có tới 8 cầu thủ được gọi lên tuyển trong đợt hội quân lần này, trong đó có sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng.

5 cầu thủ Ninh Bình được gọi lên ĐT Việt Nam dịp này.

5 cầu thủ Ninh Bình được gọi lên ĐT Việt Nam dịp này.

CLB Thép Xanh Nam Định cũng có đại diện góp mặt là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Vĩ. Đáng chú ý, Ninh Bình FC đóng góp tới 5 cầu thủ trong danh sách sơ bộ gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Trương Tiến Anh, trung vệ Lê Ngọc Bảo và hai tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến.

Theo kế hoạch, từ 22/3 đến 31/3/2026, các tuyển thủ Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Bangladesh (ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy) và trận quyết đấu với ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Dự kiến chiều 11/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ chính thức công bố danh sách tập trung của ĐT Việt Nam. Bên cạnh những cái tên quen thuộc, người hâm mộ cũng đang chờ đợi HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho tiền đạo gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên của Hà Nội FC. Cầu thủ này đang gây chú ý lớn khi thể hiện phong độ ấn tượng tại V-League 2025/26.

Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/03/2026 10:51 AM (GMT+7)
