Patrik Lê Giang lần đầu lên ĐT Việt Nam, chờ Hoàng Hên được gọi tên

Cạnh tranh khốc liệt ở vị trí thủ môn

Thông tin từ CLB Công an TP.HCM cho hay, HLV Kim Sang Sik đã quyết định triệu tập thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang lên đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân tháng 3/2026 để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Đội tuyển Malaysia ngày 31/3, thuộc vòng loại cuối của AFC Asian Cup 2027.

Patrik Lê Giang lần đầu được gọi lên ĐT Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Patrik Lê Giang được gọi lên đội tuyển quốc gia sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam đầu năm 2026. Thủ môn sinh năm 1992 đang thi đấu nổi bật trong màu áo Công an TP.HCM tại V-League 2025/26 và được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu.

Trong đợt tập trung lần này, CLB Công an TP.HCM còn có thêm hai cầu thủ được gọi lên tuyển là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và trung vệ Đinh Thanh Bình. Sự góp mặt của Patrik Lê Giang được xem là yếu tố mới mẻ trong khung thành của Đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn này sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với hai “người gác đền” Việt kiều giàu kinh nghiệm là Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm. Trong những năm gần đây, vị trí thủ môn đội tuyển thường xuyên thuộc về Văn Lâm hoặc Nguyễn Filip. Vì vậy, sự xuất hiện của Patrik Lê Giang hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho suất bắt chính trong khung gỗ.

Nhiều CLB sớm công bố cầu thủ lên tuyển

Trước khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức công bố danh sách (dự kiến chiều ngày 11/3), một số CLB đã thông báo các cầu thủ của mình được triệu tập lên ĐT Việt Nam. CLB Công an Hà Nội cho biết có tới 8 cầu thủ được gọi lên tuyển trong đợt hội quân lần này, trong đó có sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng.

5 cầu thủ Ninh Bình được gọi lên ĐT Việt Nam dịp này.

CLB Thép Xanh Nam Định cũng có đại diện góp mặt là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Vĩ. Đáng chú ý, Ninh Bình FC đóng góp tới 5 cầu thủ trong danh sách sơ bộ gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Trương Tiến Anh, trung vệ Lê Ngọc Bảo và hai tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến.

Theo kế hoạch, từ 22/3 đến 31/3/2026, các tuyển thủ Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Bangladesh (ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy) và trận quyết đấu với ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Dự kiến chiều 11/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ chính thức công bố danh sách tập trung của ĐT Việt Nam. Bên cạnh những cái tên quen thuộc, người hâm mộ cũng đang chờ đợi HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho tiền đạo gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên của Hà Nội FC. Cầu thủ này đang gây chú ý lớn khi thể hiện phong độ ấn tượng tại V-League 2025/26.