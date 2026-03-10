Nóng nhất thể thao sáng 10/3: Djokovic không ủng hộ thể thức 5 set ở tennis nữ

Djokovic không ủng hộ thể thức 5 set ở tennis nữ

Trên truyền thông, Novak Djokovic đã bất ngờ được phóng viên yêu cầu bình luận về ý tưởng thể thức 5 set dành cho tennis nữ. Ý tưởng này được đưa ra bởi Craig Tiley, cựu giám đốc điều hành Australian Open, rằng các trận đấu ở Grand Slam nữ có thể chuyển sang đánh 5 set từ vòng tứ kết.

Djokovic phản đối thể thức 5 set tại các nội dung của nữ

Dù vậy, Djokovic không mặn mà với ý tưởng này vì quá khắc nghiệt: "Tôi không khuyến khích điều đó. Cảm giác như khi bạn chuẩn bị cho một giải Grand Slam – nơi chúng tôi thi đấu theo thể thức 5 set – bạn đang chuẩn bị cho một thứ hoàn toàn khác, giống như hệ thống thi đấu khác, với sự chuẩn bị về thể lực và tinh thần hoàn toàn khác.

Bởi vì có những trận đấu có thể kéo dài 3, 4, 5, thậm chí 6 giờ. Tôi từng chơi trận chung kết Grand Slam dài nhất trong lịch sử. Tôi là một phần của trận đấu đó với Nadal năm 2012, kéo dài gần 6 giờ tại Australian Open".

Learner Tien tiết lộ được Medvedev mời đánh đôi

Trên Tennis Head, Learner Tien tiết lộ đã được đích thân Daniil Medvedev mời đánh cặp ở nội dung đôi nam Indian Wells. Kết quả, bộ đôi dừng bước ngay vòng 1 trước Arthur Rinderknech/Valentin Vacherot:

“Huấn luyện viên của Daniil đã liên lạc với HLV của tôi. Ban đầu, HLV thực sự không muốn tôi tham dự nội dung đánh đôi mà chỉ muốn tập trung vào đánh đơn. Nhưng khi Daniil đề nghị, chúng tôi nghĩ sẽ rất thú vị nên đã đồng ý".

Học trò Mayweather muốn tham dự đại chiến giữa "độc cô cầu bại" và Pacquiao

Trong cuộc phỏng vấn với Pro Boxing Fans, võ sĩ hạng nhẹ Curmel Moton khẳng định anh muốn tham dự một trong những trận đấu phụ thuộc khuôn khổ đại chiến Floyd Mayweather và Manny Pacquiao, diễn ra vào ngày 19/9. Curmel Moton, 19 tuổi, là võ sĩ thuộc quản lí của chính Mayweather. Anh sở hữu thành tích cực kì ấn tượng kể từ khi khởi đầu sự nghiệp boxing (9 thắng - 0 bại).

Cựu lãnh đội Red Bull đối đầu Mercedes để mua lại cổ phần đội F1

Theo Telegraph, đội đua Mercedes và lãnh đội Toto Wolff đang quan tâm đến việc mua lại cổ phần của đội Alpine. Đáng nói hơn, Christian Horner - cựu lãnh đội Red Bull - cũng nhắm đến 24% cổ phần Alpine, được một nhóm nhà đầu tư tư nhân chào bán. Horner là đối thủ lâu năm với Toto Wolff cùng Mercedes, trước khi bị Red Bull sa thải hồi tháng 7/2025 vì bê bối đời tư.