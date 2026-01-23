Người đẹp "vén váy" chơi tennis, bị trừ điểm vì ăn mừng sớm ở Australian Open

Australian Open 2026 đang nóng bởi những màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng, và các khoảnh khắc hiếm thấy trên sân đấu. Tâm điểm chú ý là Karolina Muchova, tay vợt người CH Czech vừa vượt qua Alycia Parks sau ba set nghẹt thở, nhưng cũng vướng vào một tình huống gây tranh cãi vì… ăn mừng quá sớm.

Muchova (bên phải) và Parks (bên trái) đều có thói quen vén váy lên khi thi đấu

Khi thói quen trên sân trở thành điểm nhấn

Trong trận đấu vòng hai với Alycia Parks, Muchova và đối thủ đều để lại hình ảnh khá đặc biệt. Cả hai tay vợt nhiều lần có thói quen vén nhẹ váy thi đấu trong lúc di chuyển hoặc chuẩn bị giao bóng, nhằm tránh vướng víu khi lên lưới hay xoay người phòng ngự. Những khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường ấy lại khiến khán giả chú ý.

Tuy nhiên, cao trào thực sự đến ở set quyết định. Khi tỷ số đang căng thẳng, Muchova tung cú trái tay chéo sân đẹp mắt và ngay lập tức giơ tay ăn mừng, tin rằng điểm số đã thuộc về mình. Trớ trêu thay, Alycia Parks vẫn kịp trả bóng, khiến pha ăn mừng sớm của Muchova trở thành… sai luật.

Ăn mừng sớm, Muchova bị trừ điểm hiếm thấy

Trọng tài lập tức xác định hành động của Muchova là “hindrance” (gây cản trở đối thủ) và quyết định trừ điểm, trao điểm số cho Parks. Đây là án phạt hiếm gặp ở các trận đơn nữ, đặc biệt trong bối cảnh set ba đang giằng co quyết liệt.

Theo luật quần vợt chuyên nghiệp, vận động viên không được nói chuyện, hô hào hay ăn mừng khi pha bóng chưa kết thúc, bởi điều đó có thể làm phân tâm đối thủ. Dù không cố ý, khoảnh khắc bộc phát của Muchova vẫn khiến cô phải trả giá bằng một điểm quan trọng, tạo ra không ít tranh luận trên khán đài và mạng xã hội.

Bất chấp cú “vấp” đáng tiếc, Muchova cho thấy sự lì lợm và bản lĩnh. Tay vợt người CH Czech nhanh chóng lấy lại sự tập trung, hóa giải áp lực từ khán giả và đối thủ để lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 4-6, 6-4, 6-4.

Chiến thắng này đưa Muchova vào vòng ba Australian Open 2026, nơi cô sẽ chạm trán Magda Linette, đối thủ mà cô đang nắm lợi thế đối đầu.