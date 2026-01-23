Bạn gái Taylor Fritz khiến Australian Open chao đảo, xứng danh "Nữ hoàng" ngoài sân đấu

Australian Open 2026 chưa trao cúp vô địch, nhưng Melbourne Park dường như đã tìm ra “Nữ hoàng” của riêng mình. Không phải trên sân đấu, mà ở hậu trường, nơi Morgan Riddle, bạn gái của Taylor Fritz, đang khiến người hâm mộ quần vợt Úc phát cuồng.

Fritz cũng "thơm lây" nhờ bạn gái xinh đẹp, tài năng

“Nữ hoàng sân đấu” không cầm vợt

Xuất hiện tại Melbourne để đồng hành cùng Taylor Fritz, Morgan Riddle nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nàng WAG người Mỹ, đồng thời là influencer (người ảnh hưởng trên mạng xã hội) liên tục chia sẻ những vlog “A Day in the Life” (tạm dịch: Một ngày thường nhật) tại Australian Open, từ trang phục dự khán, ẩm thực, đến bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài Rod Laver Arena.

Phong cách thời trang tinh tế, thần thái tự tin và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh giúp Morgan chiếm trọn cảm tình người xem. Trên mạng xã hội, cô được người hâm mộ ưu ái gọi bằng những mỹ từ như “Nữ hoàng”, “Nữ hoàng tennis” hay “Công chúa sân đấu”, với hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Taylor Fritz thăng hoa ngoài sân đấu

Trong khi Fritz đang tập trung cho hành trình chinh phục Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, anh dường như cũng “thắng lớn” ngoài sân đấu. Morgan Riddle không chỉ là bạn gái đồng hành từ năm 2020, mà còn là hình ảnh đại diện cho một thế hệ WAGs mới của tennis, xinh đẹp, sáng tạo nội dung chuyên nghiệp và có sức ảnh hưởng riêng.

Trong các video tại Melbourne, Morgan ghi lại khoảnh khắc dạo quanh khuôn viên giải đấu, giao lưu với người hâm mộ, thậm chí bắt gặp cả những fan hóa trang độc lạ giữa cái nóng hơn 30 độ C. Taylor Fritz cũng xuất hiện thoáng qua trên sân tập, đủ để người xem cảm nhận sự gắn bó kín đáo nhưng bền chặt của cặp đôi.

Australian Open 2026 đang nóng bởi những trận cầu đỉnh cao, và sức hút từ hậu trường. Và giữa đám đông tại Melbourne Park, Morgan Riddle đang ngồi rất vững trên "ngôi hậu" mà người hâm mộ đã dành cho cô, “Nữ hoàng” không cần danh hiệu, nhưng đủ khiến các khán giả ở nước Úc sững sờ.

Những hình ảnh về cặp đôi đẹp của quần vợt Mỹ