HLV Tudor bị "xúi giục" để thay Kinsky, nói gì về việc thay thủ môn chấn động cúp C1?

Sai lầm liên tiếp khiến Kinsky rời sân sớm

Rạng sáng 11/3 trên sân Metropolitano, Tottenham sớm sụp đổ khi để Atletico Madrid ghi liền 3 bàn chỉ trong 15 phút đầu.

Thủ môn Kinsky có một ngày thi đấu tồi tệ

Thủ môn Antonin Kinsky, người được trao suất bắt chính, nhanh chóng trở thành tâm điểm sau hàng loạt sai lầm. Anh trượt chân trong pha xử lý bóng, tạo điều kiện để Marco Llorente mở tỷ số cho đội chủ nhà. Không lâu sau, Atletico nhân đôi cách biệt khi Antoine Griezmann tận dụng tình huống Micky van de Ven mất thăng bằng.

Cơn ác mộng của Kinsky chưa dừng lại ở đó khi anh chuyền bóng hỏng trong tình huống tưởng chừng đơn giản, tạo cơ hội để Julian Alvarez ghi bàn thứ ba. Trước màn trình diễn đáng quên này, HLV tạm quyền Igor Tudor quyết định rút thủ môn người CH Czech khỏi sân chỉ sau 17 phút thi đấu, nhường chỗ cho Guglielmo Vicario.

Romero bị đặt dấu hỏi sau đoạn video lan truyền

Quyết định thay người chóng vánh của Tudor càng gây chú ý khi một đoạn video bên đường biên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, trung vệ Cristian Romero tiến lại trao đổi với HLV người Croatia trước khi rời đi. Khoảnh khắc này khiến nhiều CĐV Tottenham suy đoán rằng tuyển thủ Argentina đã góp phần thúc đẩy quyết định thay thủ môn.

Một tài khoản trên mạng xã hội X bình luận: “Romero đã bảo Tudor thay Kinsky ra”, trong khi người khác đăng lại đoạn video kèm nhận xét: “Cuti Romero đang yêu cầu HLV rút Kinsky khỏi sân”.

Dù vậy, đến nay chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào cho thấy Romero thực sự tác động đến quyết định chuyên môn của ban huấn luyện.

HLV Tudor nói gì về trận đấu thảm họa?

Chia sẻ sau trận đấu, Tudor thừa nhận quyết định sai lầm của mình: “Sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra, rõ ràng đó là một lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên trước giờ bóng lăn, tôi tin rằng đó là quyết định hợp lý khi đã cân nhắc kỹ kế hoạch xoay tua ở một đấu trường khác. Thật không may là mọi chuyện đã diễn ra theo cách tệ nhất.

HLV Tudor nổi giận trong phòng họp báo

Trong sự nghiệp, tôi chưa từng thay thủ môn chỉ sau 15 - 30 phút, và đó chắc chắn không phải điều dễ dàng, nhưng lần này nó đã xảy ra”.

Đáng chú ý, khi được hỏi về thái độ dửng dưng với Kinsky ngay trên sân, Tudor tỏ ra khá gay gắt. Ông né tránh chủ đề và đáp ngắn gọn: “Chuyện đó là bình thường. Chúng ta không cần bàn thêm. Đây không phải lúc để nói quá nhiều về vấn đề này”.

Joe Hart chỉ trích cách Tudor đối xử với học trò

Không chỉ việc thay người gây tranh cãi, cách HLV Igor Tudor phản ứng sau đó cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Cựu thủ môn Joe Hart tỏ ra bức xúc khi nhận thấy nhà cầm quân Croatia không tiến đến động viên Kinsky khi cầu thủ này rời sân. “Tudor thậm chí còn không nhìn hay nói gì với thủ môn của mình. Tôi thực sự choáng váng”, Hart nhận xét trên sóng truyền hình.

Theo cựu thủ thành Manchester City, sai lầm là điều có thể xảy ra với một cầu thủ trẻ trong trận đấu đỉnh cao, nhưng cách ban huấn luyện xử lý mới là vấn đề đáng bàn.

Sau 90 phút đầy biến động, Tottenham chấp nhận thất bại 2-5 trước Atletico Madrid, qua đó rơi vào thế cực kỳ bất lợi trước trận lượt về. Với những gì đã diễn ra, áp lực dành cho Igor Tudor cùng các học trò chắc chắn sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.