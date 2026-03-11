HLV Tudor bị "xúi giục" để thay Kinsky, nói gì về việc thay thủ môn chấn động cúp C1?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

HLV Tudor bị "xúi giục" để thay Kinsky, nói gì về việc thay thủ môn chấn động cúp C1?

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Atletico Madrid Tottenham

Tottenham trải qua một đêm ác mộng tại sân Metropolitano khi thua đậm Atletico Madrid 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Thủ môn Antonin Kinsky trở thành tâm điểm sau khi mắc hàng loạt sai lầm và bị thay ra chỉ sau 17 phút, trong bối cảnh xuất hiện đoạn video khiến nhiều CĐV nghi ngờ Cristian Romero đã tác động đến quyết định của HLV Igor Tudor.

  

Sai lầm liên tiếp khiến Kinsky rời sân sớm

Rạng sáng 11/3 trên sân Metropolitano, Tottenham sớm sụp đổ khi để Atletico Madrid ghi liền 3 bàn chỉ trong 15 phút đầu.

Thủ môn&nbsp;Kinsky có một ngày thi đấu tồi tệ

Thủ môn Kinsky có một ngày thi đấu tồi tệ

Thủ môn Antonin Kinsky, người được trao suất bắt chính, nhanh chóng trở thành tâm điểm sau hàng loạt sai lầm. Anh trượt chân trong pha xử lý bóng, tạo điều kiện để Marco Llorente mở tỷ số cho đội chủ nhà. Không lâu sau, Atletico nhân đôi cách biệt khi Antoine Griezmann tận dụng tình huống Micky van de Ven mất thăng bằng.

Cơn ác mộng của Kinsky chưa dừng lại ở đó khi anh chuyền bóng hỏng trong tình huống tưởng chừng đơn giản, tạo cơ hội để Julian Alvarez ghi bàn thứ ba. Trước màn trình diễn đáng quên này, HLV tạm quyền Igor Tudor quyết định rút thủ môn người CH Czech khỏi sân chỉ sau 17 phút thi đấu, nhường chỗ cho Guglielmo Vicario.

Romero bị đặt dấu hỏi sau đoạn video lan truyền

Quyết định thay người chóng vánh của Tudor càng gây chú ý khi một đoạn video bên đường biên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, trung vệ Cristian Romero tiến lại trao đổi với HLV người Croatia trước khi rời đi. Khoảnh khắc này khiến nhiều CĐV Tottenham suy đoán rằng tuyển thủ Argentina đã góp phần thúc đẩy quyết định thay thủ môn.

Một tài khoản trên mạng xã hội X bình luận: “Romero đã bảo Tudor thay Kinsky ra”, trong khi người khác đăng lại đoạn video kèm nhận xét: “Cuti Romero đang yêu cầu HLV rút Kinsky khỏi sân”.

Dù vậy, đến nay chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào cho thấy Romero thực sự tác động đến quyết định chuyên môn của ban huấn luyện.

HLV Tudor nói gì về trận đấu thảm họa?

Chia sẻ sau trận đấu, Tudor thừa nhận quyết định sai lầm của mình: “Sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra, rõ ràng đó là một lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên trước giờ bóng lăn, tôi tin rằng đó là quyết định hợp lý khi đã cân nhắc kỹ kế hoạch xoay tua ở một đấu trường khác. Thật không may là mọi chuyện đã diễn ra theo cách tệ nhất.

HLV Tudor nổi giận trong phòng họp báo

HLV Tudor nổi giận trong phòng họp báo

Trong sự nghiệp, tôi chưa từng thay thủ môn chỉ sau 15 - 30 phút, và đó chắc chắn không phải điều dễ dàng, nhưng lần này nó đã xảy ra”.

Đáng chú ý, khi được hỏi về thái độ dửng dưng với Kinsky ngay trên sân, Tudor tỏ ra khá gay gắt. Ông né tránh chủ đề và đáp ngắn gọn: “Chuyện đó là bình thường. Chúng ta không cần bàn thêm. Đây không phải lúc để nói quá nhiều về vấn đề này”.

Joe Hart chỉ trích cách Tudor đối xử với học trò

Không chỉ việc thay người gây tranh cãi, cách HLV Igor Tudor phản ứng sau đó cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Cựu thủ môn Joe Hart tỏ ra bức xúc khi nhận thấy nhà cầm quân Croatia không tiến đến động viên Kinsky khi cầu thủ này rời sân. “Tudor thậm chí còn không nhìn hay nói gì với thủ môn của mình. Tôi thực sự choáng váng”, Hart nhận xét trên sóng truyền hình.

Theo cựu thủ thành Manchester City, sai lầm là điều có thể xảy ra với một cầu thủ trẻ trong trận đấu đỉnh cao, nhưng cách ban huấn luyện xử lý mới là vấn đề đáng bàn.

Sau 90 phút đầy biến động, Tottenham chấp nhận thất bại 2-5 trước Atletico Madrid, qua đó rơi vào thế cực kỳ bất lợi trước trận lượt về. Với những gì đã diễn ra, áp lực dành cho Igor Tudor cùng các học trò chắc chắn sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

Theo Tiến Sơn

11/03/2026 08:45 AM (GMT+7)
