Bạn gái đẹp như thiên thần của sao tốc độ, mặc "xuyên thấu" gây xôn xao

Không chỉ chinh phục thế giới tốc độ bằng những vòng đua nghẹt thở, tân vương F1 Lando Norris còn thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông bởi chuyện tình với người đẹp Bồ Đào Nha Margarida Corceiro, mỹ nhân được ví như “thiên thần làng mẫu”.

Mới đây, Margarida Corceiro, 23 tuổi, tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá của một thương hiệu nội y. Diện trang phục mang chất liệu mỏng nhẹ, xuyên thấu khoe nội y, tinh tế, người đẹp khoe trọn vóc dáng thanh thoát cùng thần thái cuốn hút, nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng truyền thông quốc tế.

Người đẹp Margarida Corceiro khoe khéo nội y

Hậu phương nổi bật của nhà vô địch F1

Margarida Corceiro không phải cái tên xa lạ với công chúng. Sinh ra tại Santarem (Bồ Đào Nha), cô là diễn viên, người mẫu nổi tiếng, từng tham gia phiên bản Bồ Đào Nha của Dancing With The Stars năm 2020. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Margarida còn đồng sáng lập thương hiệu thời trang đồ bơi, khẳng định hình ảnh một người đẹp độc lập, năng động.

Mối quan hệ giữa Margarida và Lando Norris bắt đầu được chú ý từ năm 2023, khi cả hai bị bắt gặp cùng nhau dạo phố Monaco trên chiếc Fiat Jolly cổ điển. Dù kín tiếng trong thời gian dài và từng có quãng thời gian “xa nhau” năm 2024 để Norris tập trung cho sự nghiệp, cặp đôi chính thức tái hợp vào năm 2025.

Khoảnh khắc Margarida xuất hiện trên khán đài Monaco Grand Prix, sát cánh cùng mẹ của Norris, cổ vũ bạn trai giành chiến thắng, được xem là dấu mốc xác nhận mối quan hệ đã bền chặt trở lại.

Margarida đang hạnh phúc bên tay đua Lando Norris

Từ thảm đỏ đến đường đua

Hình ảnh Lando Norris và Margarida Corceiro cùng xuất hiện tại lễ trao giải FIA Awards ở Uzbekistan cuối năm qua càng khiến người hâm mộ thích thú. Trong bộ tuxedo lịch lãm bên chiếc cúp vô địch thế giới, Norris không giấu được niềm hạnh phúc khi đứng cạnh bạn gái rạng rỡ trong váy đen sang trọng.

Trước đó, Margarida từng có mối quan hệ kéo dài với cầu thủ Joao Felix, nhưng kể từ khi gắn bó với Norris, cô thường xuyên đồng hành cùng tay đua người Anh tại các chặng đua lớn, trở thành “bóng hồng” nổi bật của làng F1.

Không ồn ào phát ngôn, không phô trương đời tư, nhưng mỗi lần xuất hiện, Margarida Corceiro đều đủ sức tạo nên làn sóng chú ý. Với vẻ đẹp mong manh, phong cách thời trang táo bạo vừa đủ và sự đồng hành thầm lặng phía sau ánh hào quang, cô đang trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh hậu trường của ngôi sao làng tốc độ F1 Lando Norris.