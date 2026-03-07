Nóng nhất thể thao sáng 7/3: Djokovic và Sinner có thể gặp nhau 2 lần tại Indian Wells

Djokovic và Sinner có thể gặp nhau 2 lần tại Indian Wells

Novak Djokovic và Jannik Sinner có thể gặp nhau tới 2 lần tại Indian Wells 2026 khi cả hai quyết định tham dự đánh đôi. Djokovic sẽ đánh cặp với Tsitsipas, còn Sinner bắt cặp với Opelka. Cả hai tiếp tục nằm ở hai nhánh đấu bán kết khác nhau và chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết.

Sinner và Djokovic

Dana White phản ứng về việc Tom Aspinall về với Eddie Hearn

Mới đây, tay đấm Tom Aspinall bất ngờ tuyên bố Eddie Hearn trở thành người đại diện của mình. Đây có thể nói là cú sốc cho làng UFC bởi đa phần tất cả đều hợp tác với chủ tịch UFC, Dana White. Trong phát biểu mới nhất, ông trùm của UFC bày tỏ quan điểm.

"Cậu ấy vẫn là nhà vô địch của tôi. Tôi chưa nói chuyện riêng với Tom, tôi nghĩ mình cần phải làm điều đó bởi chúng tôi đang có hiểu lầm. Nhiều nguồn tin đã bịa đặt về tôi khi nói về chấn thương của cậu ấy. Tôi luôn tôn trọng Aspinall".

LeBron James chính thức vượt qua huyền thoại Abdul Jabbar

Siêu sao LeBron James vừa chính thức vượt qua kỷ lục có nhiều pha ghi điểm nhất (không tính ném phạt) trong lịch sử NBA của Kareem Abdul-Jabbar. Trước khi bước vào trận đấu với Denver Nuggets, cầu thủ 42 tuổi người Mỹ chỉ cần thêm 3 lần ném chuẩn xác để vượt qua con số 15.837 lần của Abdul-Jabbar. Kết quả là ngôi sao của Los Angeles Lakers có 7 lần ghi điểm chuẩn xác để lập kỷ lục mới (15.841).

Hamilton tiết lộ thú cưng mới

Lewis Hamilton vừa khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ thú cưng mới. Đó là hai chú bò với tên là Max và Ombre. "Tôi được thừa kế một trang trại và nhận nuôi hai chú bò. Tôi không đặt tên cho chúng nhưng về cơ bản chúng rất hiền. Tôi cảm thấy chúng giống như Roscoe mới của tôi". Trước đó, Hamilton từng có thú cưng là chú chó Roscoe.