Đua xe F1, Australian GP: Mercedes thăng hoa, Russell-Antonelli độc chiếm buổi phân hạng

Phiên tập cuối cùng tại Albert Park một lần nữa tràn đầy những biến cố. Sau khi hoàn thành chiếc xe của Alonso, Aston Martin tiếp tục tiến hành ‘cải tạo’ dành cho Stroll. Chưa đầy 10 phút đầu trôi qua, Sainz đã gặp sự cố, và phải dừng xe trước lối vào đường pit, và khiến phiên chạy dừng lại.

Sau khi chiếc FW48 được di dời tới vị trí an toàn, đoàn xe trở lại đường đua. Vị trí liên tục đổi chủ khi các tay đua bắt đầu sử dụng bộ lốp Soft. Trong khoảng thời gian ngắn còn lại của FP3, lá cờ đỏ tiếp tục được phất lên. Antonelli đã có một vụ tai nạn tốc độ cao tại góc cua thứ 2.

Với 4 phút còn lại trên đồng hồ, Russell đánh bại Ferrari và vươn lên dẫn đầu với thời gian 1 phút 19,053 giây, dẫn trước Hamilton và Leclerc. Những cái tên quen thuộc đều xuất hiện trong top 8, lần lượt là Piastri, Hadjar, Verstappen, Antonelli, Norris, cùng với Bortoleto tại vị trí thứ 9, và Bearman thứ 10.

Kết quả FP3

Đèn xanh đã xuất hiện tại đường pit, và Hulkenberg tiến ra đường đua cho Q1. Trong khi đó, Mercedes gấp rút hoàn thành sửa chữa chiếc xe, giúp Antonelli có một cơ hội cạnh tranh. Russell tiếp tục dẫn đầu bảng thời gian sau lượt chạy đầu tiên, dẫn trước Leclerc, Piastri, Linblad, Hamilton. Không lâu sau đó, Verstappen đã mất kiểm soát chiếc xe, và đâm vào rào chắn tại góc cua đầu tiên. Đồng hồ dừng lại tại 7 phút 29 giây, khi mà tay đua Red Bull bị loại tại Q1.

Sự cố này đã gián tiếp giúp Mercedes hoàn thiện chiếc xe của Antonelli. Khi đồng hồ tiếp tục đếm ngược trở lại, Hamilton vươn lên đầu bảng xếp hạng trong thoáng chốc, sử dụng bộ lốp C4 cũ, trước khi Russell giành lại với thành tích 1 phút 19,507 giây. Antonelli vươn lên vị trí thứ 6 với cơ hội duy nhất tại Q1.

Ở phía sau, Alonso bất lực bị loại tại vị trí thứ 17, cùng với 2 tay đua Cadillac, Verstappen, Sainz, và Stroll. Hai tay đua đều kẹt lại đường pit trong khi đội ngũ kĩ thuật của họ cố gắng khắc phục sự cố.

Verstappen bị loại tại Q1 sau khi đâm vào rào chắn

Russell đặt ra cột cốc mốc 1 phút 18,934 giây tại Q2, với Piastri, Antonelli, Hadjar, Norris và những cái tên nằm trong tầm 1 giây tới vị trí dẫn đầu. Leclerc trở lại và vươn lên vị trí thứ 2, vượt qua Antonelli và Piastri. Cơ hội phân hạng cuối cùng cảu Hamilton đã thành công giúp anh tiến vào Q3 tại vị trí thứ 7.

Ngoài ra, bộ đôi Racing Bulls, và Bortoleto xuất sắc tiến vào Q3, khi Hulkenberg, Bearman, Ocon, Gasly, Albon, và Colapinto bị loại ngoài top 10.

Màn ra quân xuất sắc của Hadjar

Tuy nhiên, Bortoleto đã gặp sự cố kĩ thuật, và đã phải dừng lại ngay tại lối vào pit. Sau khi Audi chậm rãi lăn chiếc xe trở về, còn lại 9 tay đua cạnh tranh cho vị trí pole đầu tiên này. Sự cố tiếp tục kéo tới khi chiếc quạt làm mát mắc lại trên chiếc xe của Antonelli rơi xuống đường đua, và lá cờ đỏ phất lên khi Norris cán qua ‘vật thể lạ’ trên.

Lỗi lầm của Antonelli đi vào quên lãng khi tay đua Mercedes vươn lên vị trí thứ 2, trong khi Russell dẫn đầu bảng xếp hạng với thời gian 1 phút 18,511 giây, một cột mốc bất bại. Hadjar gỡ gạc mất mát cho Red Bull với vị trí thứ 3, dẫn trước Leclerc, Piastri, Norris. Và cuối cùng lại Hamilton, Lawson, cùng với Linblad.

Thứ tự xuất phát Australian GP 2026

Liệu sẽ có ai cản bước Russell tới chiến thắng oanh liệt đầu tiên của năm 2026. Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 11h ngày 8/3.