Nóng nhất thể thao sáng 9/3: Djokovic thắng chật vật ở Indian Wells, huyền thoại “trù ẻo”

Djokovic thắng chật vật ở Indian Wells, huyền thoại “trù ẻo”

Novak Djokovic thừa nhận anh gặp rất nhiều khó khăn sau khi chật vật giành chiến thắng đầu tiên tại Indian Wells kể từ năm 2024. Tay vợt người Serbia phải lội ngược dòng để đánh bại Kamil Majchrzak 4-6, 6-1, 6-2. Dù từng 5 lần vô địch giải đấu tại “Tennis Paradise”, danh hiệu gần nhất của Djokovic đã cách đây một thập kỷ.

Djokovic không được huyền thoại McEnroe đánh giá cao

Những năm gần đây, anh liên tục dừng bước sớm, thậm chí bị loại ngay trận ra quân mùa trước. Hạt giống số ba cho biết điều kiện gió mạnh tại sa mạc California khiến anh khó thể hiện phong độ tốt nhất. Trận đấu cũng đánh dấu lần trở lại đầu tiên của Djokovic kể từ thất bại đau đớn ở chung kết Australian Open.

Nhận định về khả năng đăng quang của Djokovic ở giải đấu này, huyền thoại John McEnroe không đánh giá cao. Thậm chí, ông cho rằng “Nole” khó có thể đi qua tứ kết.

Tay vợt Heliovaara kể khoảnh khắc hoảng loạn tại Dubai

Tay vợt đôi người Phần Lan Harri Heliovaara tiết lộ anh đã trải qua khoảnh khắc hoảng loạn tại Dubai Tennis Championships sau khi nhận cảnh báo khẩn cấp lúc 2 giờ sáng về nguy cơ tên lửa tấn công. Chuông báo động trên điện thoại khiến Heliovaara thức giấc giữa đêm và lập tức rơi vào trạng thái lo lắng cho sự an toàn của gia đình.

Mọi thứ càng trở nên căng thẳng khi anh được thông báo không thể rời UAE trong thời điểm đó. Nhiều tay vợt quốc tế đã bị mắc kẹt tại Dubai sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa, khiến giải đấu và hoạt động di chuyển của các VĐV rơi vào hỗn loạn.

Russell chỉ trích Norris “ích kỷ” vì chê xe F1 mới

Ngôi sao George Russell đã phản pháo mạnh mẽ những lời chỉ trích từ Lando Norris về các quy định mới của Formula One. Russell vừa giành chiến thắng chặng mở màn mùa giải tại Australian Grand Prix ở Melbourne, nơi Mercedes thể hiện sức mạnh vượt trội.

Trong khi đó, Norris cho rằng thế hệ xe F1 mới là “tệ nhất”, dù trước đó anh từng ca ngợi mẫu xe cũ khi giành chức vô địch thế giới mùa trước. Russell cho rằng lời phàn nàn của tay đua McLaren đơn giản chỉ xuất phát từ lợi ích cá nhân. Tay đua Max Verstappen cũng là một trong những người thường xuyên chỉ trích các thay đổi gần đây của giải.

Jon Jones phản ứng về sự kiện UFC tại Nhà Trắng

Võ sĩ hạng nặng Jon Jones tỏ ra bất ngờ sau khi không được điền tên vào sự kiện đặc biệt của UFC tổ chức tại White House vào ngày 14/6. Theo công bố, trận đồng chính sẽ chứng kiến Alex Pereira đối đầu Ciryl Gane tranh đai hạng nặng tạm thời, còn màn so găng giữa Ilia Topuria và Justin Gaethje là trận đấu chính.

Jones từng nhiều lần bày tỏ mong muốn góp mặt và thậm chí muốn chạm trán Pereira. Tuy nhiên, CEO Dana White khẳng định Jones chưa từng được cân nhắc cho sự kiện, thậm chí cho rằng có thể xem võ sĩ này đã giải nghệ.