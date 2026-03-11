Real Madrid đại chiến Man City ở Cúp C1: Vô chiêu có thắng nổi hữu chiêu?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Real Madrid đại chiến Man City ở Cúp C1: Vô chiêu có thắng nổi hữu chiêu?

Sự kiện: Real Madrid - Man City: 2 "ông trùm" quyết đấu Manchester City Ronaldo đòi rời Real Madrid

Đằng sau những cuộc chạm trán đầy duyên nợ ở vòng knock-out Champions League, đại chiến Real Madrid - Man City chính là sự va chạm giữa những triết lý bóng đá trái ngược.

  

Cuộc đối đầu biểu tượng của bóng đá đương đại

Một số ý kiến cho rằng việc Real Madrid liên tục gặp Man City ở vòng knock-out Champions League đang trở nên quá quen thuộc và khiến khán giả “nhàm chán”. Tuy nhiên, nhận định này khó thuyết phục nếu nhìn vào tầm vóc của cặp đấu.

Real Madrid và Man City đã trở thành một trong những cuộc đối đầu tiêu biểu của bóng đá hiện đại với những người không phải cổ động viên của hai đội. Kể từ sau đại dịch Covid-19, họ gặp nhau 9 lần với thành tích cân bằng: 3 thắng – 3 hòa – 3 thua.

Đại chiến Real - Man City đã trở thành "đặc sản" ở Champions League hơn nửa thập kỷ qua

Đại chiến Real - Man City đã trở thành "đặc sản" ở Champions League hơn nửa thập kỷ qua

Không chỉ đơn thuần là câu chuyện chuyên môn trên sân cỏ, cuộc so tài này còn phản ánh sự khác biệt sâu sắc về tư duy quản lý và triết lý bóng đá giữa họ. Đó là sự đối lập giữa đội bóng được xây dựng xoay quanh huấn luyện viên và đội bóng nơi bản sắc được định hình bởi chính câu lạc bộ và các cầu thủ.

Man City – đội bóng mang dấu ấn Guardiola

Tại Man City, gần như toàn bộ bản sắc của CLB gắn chặt với HLV Pep Guardiola. Phong cách chơi bóng, cách xây dựng đội hình, lựa chọn cầu thủ hay cấu trúc ban huấn luyện đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiến lược gia người Tây Ban Nha. Guardiola gần như luôn là người có tiếng nói quyết định và mong muốn của ông thường được đáp ứng.

Thậm chí, trước khi Guardiola nắm quyền, ban lãnh đạo Man City đã chuẩn bị nền tảng cho một “CLB của Guardiola”. Họ bổ nhiệm những cộng sự thân thiết của ông vào các vị trí quản lý, xây dựng đội hình theo định hướng phù hợp ngay từ thời HLV Manuel Pellegrini.

Bởi vậy, mọi đổi mới chiến thuật của Man City thường gắn liền với Guardiola: sử dụng 4 trung vệ, kéo John Stones lên đá tiền vệ trụ hay biến Fabian Delph, Joao Cancelo thành hậu vệ biên bó vào trung lộ.

Man City lớn mạnh nhờ thứ&nbsp;bóng đá hệ thống mang thương hiệu&nbsp;Guardiola

Man City lớn mạnh nhờ thứ bóng đá hệ thống mang thương hiệu Guardiola

Real Madrid – nơi HLV chỉ là một phần của "cỗ máy"

Trái ngược Man City, Real Madrid không xây dựng bản sắc xoay quanh huấn luyện viên. Tại sân Bernabeu, vai trò của HLV thường được xem là phục vụ tập thể cầu thủ và văn hóa sẵn có của CLB. Họ phải đảm nhận nhiều vai trò: người quản lý, người hòa giải, nhà tâm lý, người đại diện truyền thông trước khi là chiến lược gia thuần túy.

HLV không phải người định hình bản sắc Real Madrid. Họ chỉ có thể thích nghi với bản sắc đó trong một khoảng thời gian, hoặc sẽ nhanh chóng bị thay thế.

Nhận định này phần nào được củng cố qua chia sẻ gần đây của Gareth Bale: “Zidane huấn luyện thế nào ư? Thành thật mà nói, ông ấy làm rất ít về mặt chiến thuật. Trước những trận gặp Barca hay Bayern, chúng tôi có thể tập một chút, dành khoảng 15 phút để luyện phòng ngự. Sau đó thì chỉ chuyền bóng qua lại, sút vài quả rồi về nhà".

Theo cách nhìn này, nếu một HLV tại Real Madrid cố gắng áp đặt hệ thống chiến thuật chi tiết như Guardiola – chẳng hạn dạy cầu thủ di chuyển vào khoảng trống hay chuyền bóng theo cấu trúc – rất có thể họ sẽ phải rời đội bóng không kèn không trống.

Với Real, HLV chỉ là nhân tố "phục vụ" cho cầu thủ và văn hóa CLB

Với Real, HLV chỉ là nhân tố "phục vụ" cho cầu thủ và văn hóa CLB

Hai “món ăn” với công thức hoàn toàn khác nhau

Có thể ví Man City, Real Madrid như 2 phong cách ẩm thực đối lập. Man City giống món ăn được chuẩn bị công phu với kỹ thuật chính xác và nhiều giờ nghiên cứu. Trong khi đó, Real Madrid giống như món nướng cổ điển: chỉ cần miếng thịt được ướp kỹ, vài loại rau có sẵn trong tủ lạnh và sau khoảng 50 phút là có thể tạo nên một tuyệt phẩm.

Cả hai đều hấp dẫn, nhưng cách tiếp cận thì hoàn toàn khác biệt. Một bên dựa vào hệ thống chiến thuật chi tiết, bên kia dựa nhiều vào cá tính và cảm hứng của các ngôi sao.

Khi cả hai đội trải qua khủng hoảng bản sắc

Hiện tại, Man City đang trải qua giai đoạn chuyển mình. HLV Guardiola chiêu mộ những cộng sự có tư duy khác biệt mình, đồng thời chiêu mộ nhiều cầu thủ không hoàn toàn phù hợp “hệ thống Guardiola”.

Một thập kỷ trước, thật khó tưởng tượng đội hình của Guardiola có cầu thủ mang phong cách cá nhân mạnh như Rayan Cherki, một tiền đạo trực diện như Erling Haaland, thủ môn không giỏi chuyền bóng như Gianluigi Donnarumma.

Trước đây, những cầu thủ kiểu này thường bị hệ thống “nuốt chửng”. Nhưng hiện tại, họ đang khiến một số nguyên tắc của Guardiola phải thay đổi. Sau mùa giải 2024/25 "chạm đáy", Man City dần lấy lại sức mạnh nhưng vẫn còn nhiều chệch choạc.

Real Madrid cũng từng thử tiến gần hơn đến “bóng đá hệ thống” với Xabi Alonso, nhưng rồi lại nhanh chóng sa thải nhà cầm quân này vì không phù hợp. Tuy nhiên, nền tảng đó đang trở nên mong manh trong bối cảnh bóng đá hiện đại thay đổi nhanh chóng.

Trên sân, Real không còn những biểu tượng như Zidane, Figo, Raul hay lứa huyền thoại đương đại như Ronaldo, Kroos, Modric, Benzema.

CLB đã chiêu mộ nhiều ngôi sao hàng đầu, nhưng phong độ của họ chưa thực sự ổn định, ngoại trừ Jude Bellingham và Kylian Mbappe - những người gần như chắc chắn vắng mặt ở trận lượt đi vòng 1/8 sắp tới vì chấn thương. Hệ quả tất yếu, giá trị từng làm nên thương hiệu "Đội bóng Hoàng gia" đang phai nhạt dần.

"Di sản" của Real hay Man City sẽ sụp đổ sau những trận đại chiến ở vòng 1/8 Champions League?

"Di sản" của Real hay Man City sẽ sụp đổ sau những trận đại chiến ở vòng 1/8 Champions League?

Real "vô chiêu" có thắng nổi Man City "hữu chiêu"?

Mỗi mùa giải, cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Man City lại có thêm một chương mới. Có thời điểm hệ thống chiến thuật của Man City đạt đỉnh cao. Có lúc các ngôi sao Real Madrid bùng nổ cảm hứng. Hiện tại, cả hai đều đang phải thích nghi với xu hướng pressing toàn diện của bóng đá hiện đại.

Đại chiến giữa họ chưa bao giờ khiến người xem thất vọng, bởi sự khác biệt giữa họ không phải đến từ hiệu ứng truyền thông, mà đến từ 2 triết lý hoàn toàn đối lập.

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Ngoại hạng Anh lép vế La Liga ở Cúp C1, Real - Man City lo vì Mbappe - Haaland (Clip 1 phút)
Ngoại hạng Anh lép vế La Liga ở Cúp C1, Real - Man City lo vì Mbappe - Haaland (Clip 1 phút)

Trong số 3 cặp đấu giữa Ngoại hạng Anh và La Liga, các đại diện "xứ sở sương mù" có phần lép vế.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/03/2026 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid - Man City: 2 "ông trùm" quyết đấu Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN