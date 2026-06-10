Nóng nhất thể thao sáng 10/6: Sinner liên tục phải làm xét nghiệm

Sinner liên tục phải làm xét nghiệm

Theo tờ Heavy, Jannik Sinner có thể phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới để điều trị căn bệnh đang mắc phải. Hiện tại, tay vợt người Italia đang ở Milan (Italia) và liên tục trải qua những buổi kiểm tra sức khỏe để làm rõ nguyên nhân “hụt hơi” tại Roland Garros. Rõ ràng, Sinner vẫn khỏe mạnh nhưng lại đuối sức cực kỳ bất thường.

Jannik Sinner

Raducanu cực vui với chiến thắng trong ngày trở lại

Sau khi dưỡng thương, Emma Raducanu vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Anna Blinkova tại giải Queen's Club. “Tôi cảm thấy mình khởi đầu rất tốt. Mặc dù chưa chơi nhiều trận, nhưng tôi hài lòng với cách bản thân đã thể hiện. Tôi cảm thấy thoải mái, tự tin và là chính mình”.

Colby Covington “đá xoáy” Khamzat Chimaev

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Colby Covington thẳng thừng chê bai Khamzat Chimaev sau trận thua trước Strickland tại UFC 328. “Đó là một trận đấu kỳ lạ. Khamzat bắt đầu cố đưa ra mọi lý do để bào chữa cho thất bại. Nhưng tôi thấy hắn ta chỉ có tố chất của kẻ bỏ cuộc. Như trong hiệp hai, Chimaev bị đối thủ đè lên và yếu đuối như một phụ nữ”.

McLaren phải dùng tay đua trẻ

Theo Planet F1, Lando Norris không thể thi đấu phiên tập luyện đầu tiên (FP1) tại chặng đua ở Barcelona sắp tới. Bởi vậy, đội đua McLaren quyết định đẩy tài năng trẻ Leonardo Fornaroli, đương kim vô địch F2, lên thay thế. Tay đua người Italia sẽ sử dụng xe đua của Norris tại FP1 ở Barcelona GP.

NBA thông qua luật mới

Theo báo chí Mỹ, ban tổ chức giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã thông qua đạo luật mới với 29/30 đội bóng tán thành. Đạo luật mới liên quan đến khả năng nhận được lượt chọn cao (pick) trong ngày tuyển chọn cầu thủ mới (NBA Draft). Đạo luật này tạo ra để chống lại những đội bóng cố tình thua thật nhiều trong mùa giải thường (regular season) để nhận được lượt pick cao, tình trạng phổ biến trong những năm gần đây.