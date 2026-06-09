Nóng nhất thể thao sáng 9/6: Ông Donald Trump dự khán chung kết NBA Finals, Federer tái xuất

Tổng thống Donald Trump dự khán trận chung kết NBA Finals

Trong buổi sáng 9/6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có mặt để dự khán Game 3 của serie chung kết NBA Finals giữa New York Knicks và San Antonio Spurs. Trận thứ 3 diễn ra trên sân nhà của Knicks ở New York tại nhà thi đấu Madison Square Garden.

Điều đáng nói là đa số dân New York căm ghét ông Trump từ tận trước khi làm Tổng thống do nhiều hoạt động kinh doanh mờ ám (trong đó nổi bật nhất là vụ lừa đảo “trường đại học Trump” khiến Trump phải đền bù 25 triệu USD), đa số cử tri của thành phố này không bầu cho ông Trump trong cả 2 lần ông này thắng cử.

Tổng thống Donald Trump theo dõi một trận đấu của New York Knicks vào năm 2012

Roger Federer thi đấu biểu diễn ở US Open

Roger Federer sẽ có mặt ở US Open 2026 và thi đấu biểu diễn, thông tin này đã được công bố bởi Hiệp hội tennis Hoa Kỳ (USTA). Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 25/8 và góp mặt cùng Federer còn có các nhà cựu vô địch US Open Andy Roddick, Andre Agassi và John McEnroe.

Sinner nhập viện

Jannik Sinner đã vào bệnh viện San Raffaele ở Milan trong ngày 8/6 để kiểm tra sức khỏe sau khi rời Roland Garros ở vòng 2. Theo tin từ báo chí địa phương, Sinner chỉ kiểm tra trong ngày trước khi ra về, anh muốn tìm hiểu vì sao mình nhanh kiệt sức trong các trận đấu gần đây.

Fury có thể đấu đối thủ từ Albania tiếp theo

Theo tin từ báo chí Anh, Tyson Fury có thể sẽ đối đầu với tay đấm người Albania Nelson Hysa trước khi có màn đụng độ rất được chờ đợi trước Anthony Joshua. Hysa năm nay 41 tuổi và vẫn chưa từng thua, nhưng Fury vẫn được đánh giá cao hơn nếu đối đầu với Hysa.