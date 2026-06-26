Trực tiếp chuyển nhượng 26/6: MU dụ dỗ Tchouameni bằng lương khủng
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 26/6.
Mới đây, nhà báo Ben Jacobs tiết lộ rằng các điều khoản cá nhân sẽ “không phải vấn đề” nếu MU quyết định xúc tiến thương vụ tiền vệ Aurelien Tchouameni của Real Madrid, bởi họ “sẵn sàng biến anh trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội”.
Theo Jacobs, Tchouameni và tiền vệ Alex Scott của Bournemouth là những phương án dự phòng của MU trong trường hợp “Quỷ đỏ” không thể chiều mộ Matheus Fernandes của West Ham. Fernandes được xem là mục tiêu hàng đầu của MU, nhưng đội chủ sân Old Trafford hiện phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Tottenham.
MU được cho là đã gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez, trở thành một ứng viên nặng ký khác trong một trong những thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất mùa hè này.
Các nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết “Quỷ đỏ” đã có những liên hệ ban đầu với người đại diện của Alvarez, sau khi chân sút người Argentina thừa nhận anh sẵn sàng rời Atletico Madrid.
Trong những tháng gần đây, Alvarez liên tục được liên hệ với hàng loạt ông lớn châu Âu như Barcelona, Arsenal, PSG và Real Madrid. Trong khi đó, Atletico Madrid được cho là đang yêu cầu một mức phí chuyển nhượng rất lớn cho nhà vô địch World Cup.
Khi sự quan tâm từ khắp châu Âu tiếp tục gia tăng, cuộc cạnh tranh để giành chữ ký của Alvarez được dự báo sẽ còn nóng hơn nữa sau khi World Cup khép lại.
Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận, Man City đang tiến gần hơn đến việc hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest, khi hai bên dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán.
Dù thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được hoàn tất, sự tự tin trong nội bộ Man City đang ngày càng gia tăng rằng thương vụ này có thể sớm được khép lại trong thời gian rất gần.
Các nguồn tin cho biết Anderson được ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad xem là người kế thừa lâu dài cho Bernardo Silva, cầu thủ đã gia nhập Real Madrid.
Theo nhà báo Simon Phillips, tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace là một trong những mục tiêu hàng đầu trong danh sách chuyển nhượng của Chelsea. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge cần giải phóng ngân sách bằng cách bán Enzo Fernandez trước khi xúc tiến thương vụ này.
Tiền vệ người Argentina hiện là mục tiêu hàng đầu của Jose Mourinho và Real Madrid. Về phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, họ cũng cần phải chia tay một trong hai tiền vệ Eduardo Camavinga hoặc Aurelien Tchouameni trước khi có thể chiêu mộ Enzo Fernandez.
Enzo Fernandez được kỳ vọng sẽ mang về cho Chelsea khoảng 120 triệu bảng, trong khi Crystal Palace đang yêu cầu mức phí 75 triệu bảng cho Wharton.
Nhà báo Fabrizio Romano đưa tin, Real Madrid đã kích hoạt điều khoản mua lại Nico Paz từ Como với giá 9 triệu euro. Real Madrid cũng thông báo với Como rằng đại diện Serie A được trao cơ hội mua lại tuyển thủ Argentina ngay lập tức với mức giá 60 triệu euro. Como có thời hạn đến ngày 29/6 để đưa ra quyết định, nếu không Nico Paz sẽ trở lại Bernabeu vào cuối mùa hè này.
Dù vậy, ngay cả khi Nico Paz không trở lại Como, điều đó cũng không đảm bảo anh sẽ ở lại Real Madrid. Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là muốn bán tiền vệ tấn công này ngay sau khi tái ký hợp đồng nhằm thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Kế hoạch của “Kền kền trắng” là chấp nhận một lời đề nghị vượt mốc 60 triệu euro nếu những đội bóng như Inter Milan hoặc một CLB tại Premier League gửi đề nghị chiêu mộ.
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 25/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/06/2026 00:11 AM (GMT+7)