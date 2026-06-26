Trực tiếp chuyển nhượng 26/6: MU dụ dỗ Tchouameni bằng lương khủng

MU gia nhập cuộc đua giành Alvarez

MU được cho là đã gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez, trở thành một ứng viên nặng ký khác trong một trong những thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất mùa hè này.

Các nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết “Quỷ đỏ” đã có những liên hệ ban đầu với người đại diện của Alvarez, sau khi chân sút người Argentina thừa nhận anh sẵn sàng rời Atletico Madrid.

Trong những tháng gần đây, Alvarez liên tục được liên hệ với hàng loạt ông lớn châu Âu như Barcelona, Arsenal, PSG và Real Madrid. Trong khi đó, Atletico Madrid được cho là đang yêu cầu một mức phí chuyển nhượng rất lớn cho nhà vô địch World Cup.

Khi sự quan tâm từ khắp châu Âu tiếp tục gia tăng, cuộc cạnh tranh để giành chữ ký của Alvarez được dự báo sẽ còn nóng hơn nữa sau khi World Cup khép lại.