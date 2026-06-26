Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ: Tìm điểm số danh dự (World Cup)
(9h, 26/6, bảng D) Thổ Nhĩ Kỳ đã hết cơ hội đi tiếp sau hai trận toàn thua, nhưng vẫn còn mục tiêu giành điểm số đầu tiên tại World Cup 2026 khi chạm trán tuyển Mỹ, đội đã sớm đoạt vé vào vòng knock-out.
World Cup | 9h, 26/6 | SoFi
Điểm
Bayındır
Muldur
Demiral
Söyüncü
Kadıoglu
Calhanoglu
Ozcan
Yokuslu
Guler
Yıldız
Akturkoglu
Điểm
Freese
Freeman
Richards
McKenzie
Robinson
Adams
Tillman
Berhalter
McKennie
Weah
Balogun
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Thổ Nhĩ Kỳ quyết tránh chia tay trắng tay
Sự trở lại World Cup sau 24 năm của Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành nỗi thất vọng lớn. Đội bóng của HLV Vincenzo Montella lần lượt thua Australia 0-2 và Paraguay 0-1, chưa giành được điểm nào cũng như chưa ghi nổi bàn thắng sau hai lượt trận.
Dù vậy, đại diện châu Âu không hề lép vế về thế trận. Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng khả năng dứt điểm kém hiệu quả khiến họ phải trả giá. Trước Mỹ, mục tiêu thiết thực nhất là tìm kiếm chiến thắng hoặc ít nhất một điểm danh dự trước khi rời giải.
Mỹ có thể trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị
Trong khi đó, Mỹ đang có màn trình diễn thuyết phục trên sân nhà. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino đánh bại Paraguay 4-1 rồi vượt qua Australia 2-0 để sớm giành vé vào vòng trong với ngôi đầu bảng.
Đã hoàn thành mục tiêu, tuyển Mỹ nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình nhằm giữ sức cho các trụ cột. Đây là cơ hội thuận lợi để Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện thành tích, nhưng họ vẫn phải đối mặt với những cầu thủ dự bị giàu khát khao thể hiện bản thân và cạnh tranh suất đá chính ở giai đoạn knock-out.
Sau khi khẳng định đã yểm bùa để chặn đứng Harry Kane trong trận đấu vừa qua, thầy cúng người Ghana bất ngờ lên tiếng cho biết đã hóa giải lời nguyền...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/06/2026 23:20 PM (GMT+7)