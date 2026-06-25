U18 bóng chuyền nữ Việt Nam "vùi dập" Malaysia 3-0, chờ chung kết trong mơ với Thái Lan

Trưa ngày 25/06/2026, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã có chiến thắng áp đảo 3-0 trước U18 Malaysia. Kết quả này giúp thầy trò HLV Ngọc Hoa tiến thẳng vào vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2026 với ngôi nhất bảng B cùng thành tích toàn thắng tuyệt đối.

Các cô gái trẻ Việt Nam vào bán kết giải giao hữu U18 Đông Nam Á ở Thái Lan với 3 chiến thắng tuyệt đối

Sức mạnh hủy diệt của các cô gái vàng

Dù đã chắc suất đi tiếp, U18 Việt Nam vẫn bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng với quyết tâm cao nhất. Trước đối thủ U18 Malaysia bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, dàn phụ công và chủ công trẻ của Việt Nam đã tạo ra thế trận một chiều ngay từ những phút đầu tiên.

Set 1 (25-9): Sự áp đảo hoàn toàn từ tấn công đến phòng ngự giúp Việt Nam nhanh chóng kết thúc set đấu với cách biệt lên tới 16 điểm.

Set 2 (25-15): Phụ công trẻ Bảo Ngọc (thuộc biên chế VTV Bình Điền Long An) tỏa sáng rực rỡ. Cô liên tục có những pha bám chắn tốt, đập bóng uy lực ở vị trí số 3 và kết thúc set đấu bằng một cú phát bóng ăn điểm trực tiếp (ace).

Set 3 (25-12): HLV Ngọc Hoa chủ động thử nghiệm chiến thuật mới. Dù lối chơi chưa thực sự trơn tru, lợi thế chiều cao vượt trội của hàng chắn Việt Nam vẫn khiến các tay đập Malaysia hoàn toàn bất lực.

Chiến thắng chung cuộc 3-0 giúp U18 Việt Nam khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi được 9 set thắng và không để thua bất kỳ một set đấu nào.

Ánh Thảo (đội trưởng) cũng là ngôi sao sáng nhất của HLV Ngọc Hoa

Kịch bản bán kết và trận chung kết trong mơ

Với vị trí nhất bảng B, U18 Việt Nam sẽ chạm trán đội nhì bảng A tại vòng bán kết. Đối thủ của chúng ta sẽ được lộ diện sau trận đại chiến giữa U18 Thái Lan và U18 Indonesia diễn ra vào lúc 19h tối nay.

Trên các diễn đàn thể thao, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đang bàn tán vô cùng sôi nổi về đối thủ tiếp theo của đội nhà:

Mong đợi chạm trán U18 Indonesia ở bán kết: Số đông các fan đều hy vọng Indonesia sẽ xếp nhì bảng A để gặp Việt Nam tại bán kết. Đây được đánh giá là đối thủ "vừa miếng", giúp các cô gái trẻ của chúng ta giảm bớt áp lực tâm lý và bảo toàn lực lượng.

Chờ đợi trận chung kết trong mơ với người Thái: Người hâm mộ đang kỳ vọng U18 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bán kết để tạo nên trận chung kết rực lửa với kình địch U18 Thái Lan. Đây là cơ hội lớn để lứa măng non của bóng chuyền Việt Nam khẳng định vị thế và thách thức sự thống trị của người Thái tại khu vực.

Dàn hot girl U18 Việt Nam đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc qua từng trận đấu. Hãy cùng tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho thầy trò HLV Ngọc Hoa trên hành trình chinh phục đỉnh giải đấu giao hữu tại Đông Nam Á.