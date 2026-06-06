Nóng nhất thể thao sáng 6/6: Đối thủ rút lui, Cobolli hẹn Zverev ở chung kết Roland Garros

Arnaldi rút lui phút chót, Cobolli hẹn Zverev ở chung kết

Ngay trước thềm trận bán kết 2, Matteo Arnaldi đã tuyên bố rút lui do sốt virus, qua đó nhường tấm vé vào chung kết cho đồng hương Flavio Cobolli. Trả lời trong cuộc họp báo xác nhận quyết định rút lui, tay vợt người Italia tiết lộ anh bị nôn mửa suốt đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu, đồng thời "không thể ngủ được chút nào":

"Thật khó khăn khi phải ngồi ở đây. Đây không phải là điều tôi muốn, nhưng tối qua tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe. Hôm trước tôi vẫn ổn, vẫn tới sân để tập luyện. Tôi đã làm mọi thứ cần làm và cảm thấy ổn. Sau đó tôi ăn tối rồi bắt đầu cảm thấy khó chịu ở dạ dày. Tôi nghĩ, 'Chắc là do tiêu hóa không tốt'. Nhưng rồi tôi tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng, và bắt đầu nôn mửa, cảm thấy không được khỏe.

Lần này tệ lắm. Chúng tôi gọi bác sĩ đến phòng và tôi được ông ấy cho một ít thuốc. Tôi hy vọng đó chỉ là do thức ăn tối hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng suốt cả ngày hôm đó, tôi không thể ăn uống gì được. Mỗi lần làm gì đó hoặc uống nước, tôi lại phải vào nhà vệ sinh ngay".

Thanh Thúy đàm phán để dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Trần Thị Thanh Thúy sẽ góp mặt trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ tỉnh Tây Ninh để dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Dự kiến Thanh Thúy sẽ trở lại thi đấu cho CLB Gunma Green Wings ở Nhật Bản trong mùa giải 2026/27 từ tháng 10, nhưng cô đang thỏa luận với CLB này để trở lại Việt Nam dự đại hội vào cuối tháng 11. Đội bóng chuyền nữ tỉnh Tây Ninh rất mạnh với nòng cốt là lực lượng của CLB VTV Bình Điền Long An.

Trần Thị Thanh Thúy

Đối thủ của Việt Nam ở AVC Cup có đội hình nhỏ con

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bắt đầu AVC Cup 2026 với trận gặp Lebanon vào lúc 8h sáng nay (6/6) và đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gây chú ý vì chiều cao khá khiêm tốn. Chiều cao trung bình của 14 cầu thủ Lebanon chỉ là 1m68 và trong đội chỉ có 3 cầu thủ cao từ 1m70 trở lên, trong đó cao nhất là phụ công Lea Chebib (1m80). Lebanon vẫn là đội tuyển khá non trẻ và họ thậm chí không có thứ hạng trên bảng xếp hạng FIVB.

Usyk có thể bị tước đai WBC

Ông bầu Frank Warren trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã tiết lộ rằng Oleksandr Usyk phải đạt được thỏa thuận thi đấu với Agit Kabayel để bảo vệ đai hạng nặng WBC trong vòng 30 ngày, nếu không sẽ bị tước đai vô địch. “WBC đã yêu cầu trận đấu này bởi Kabayel đã trở thành nhà vô địch lâm thời của đai này trong lúc Usyk vắng mặt. Chúng tôi đang xúc tiến thương thảo và Usyk cũng muốn trận đấu này, vì Kabayel đã ở vị trí đó tương đối lâu và anh ấy xứng đáng được đấu với Usyk để dứt điểm vị thế nhà vô địch”, Warren nói.

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Ban tổ chức ASIAD đã công bố các môn thể thao đồng đội sẽ tổ chức bốc thăm thi đấu vào ngày 23/7 tại Nagoya, Nhật Bản. Sẽ có 8 môn được bốc thăm trong buổi lễ ngày hôm đó gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng ném, cầu mây, bóng bầu dục 7 người, bóng nước, kabaddi và cricket.