Nóng nhất thể thao sáng 7/6: Zverev bị chỉ trích vì "vô cảm" trước chung kết Roland Garros

Zverev bị chỉ trích vì "vô cảm" trước chung kết Roland Garros

Trên Sportskeeda, cựu tay vợt nữ hạng 11 thế giới Alize Cornet đã hết lời chỉ trích phát ngôn của Alexander Zverev sau trận bán kết Roland Garros. Tay vợt người Đức thẳng thừng tuyên bố rằng anh cảm thấy "hoàn toàn trống rỗng" dù lọt vào chung kết, qua đó tiến sát danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp: "Trong đầu tôi chẳng có gì. Thành thật mà nói, chúng tôi là vận động viên, rất ít người trong chúng tôi có gì trong đầu cả!".

Zverev tỏ ra vô cảm trước thềm chung kết Roland Garros

Tuy nhiên, Alize Cornet phản bác: "Tuyên bố rằng các vận động viên không có gì trong đầu thật vô nghĩa. Hãy để cậu ta tự nói, đừng đánh đồng tất cả chúng tôi. Đó là sự thiếu tôn trọng lớn đối với các vận động viên. Nếu cậu ta có ý định nói đùa, thì điều đó không hề buồn cười".

Á quân Roland Garros có thể nhận suất đặc cách ở Wimbledon

Bình luận sau trận chung kết đơn nữ Roland Garros, Tim Henman - huyền thoại tennis Vương quốc Anh - tiết lộ Maja Chwalinska có thể nhận suất đặc cách tham dự vòng đấu chính ở Wimbledon. Tham dự Roland Garros với thứ hạng 114 WTA, Chwalinska gây tiếng vang khi vượt qua vòng loại, đồng thời tiến thẳng vào chung kết và chỉ chấp nhận thua nhà vô địch Mirra Andreeva.

Tim Henman từng tham gia vào quá trình lựa chọn suất đặc cách tại Wimbledon. Tuy nhiên theo cựu tay vợt Andy Roddick, danh sách tham dự các Grand Slam thường được ban tổ chức lập ra 6 tuần trước khi giải đấu diễn ra (Wimbledon diễn ra từ 29/6 đến 12/7). Vì vậy dù sẽ leo lên hạng 21 WTA sau Roland Garros, Chwalinska vẫn có thể phải tham dự Wimbledon từ vòng loại.

Tyson Fury hé lộ lí do bị bố ruột "cạch mặt"

Trả lời phỏng vấn The Ring, Tyson Fury tiết lộ nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa anh với bố ruột, ông John Fury đổ vỡ là vì không nghe lời khuyên giã từ boxing sớm. Fury không thượng đài kể từ trận thua thứ 2 liên tiếp trước Oleksandr Usyk vào tháng 12/2024.

Tyson Fury chia sẻ: “Bố tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi. Ông ấy muốn tôi nghỉ hưu, nhưng nếu dễ dàng như vậy thì tôi đã rời đi 5 lần trước đó rồi. Nhưng tôi không có khả năng buông bỏ. Điều đó có thể ảnh hưởng đến nhiều thứ, bao gồm cả gia đình. Bố tôi nói ông ấy không nói chuyện với tôi nữa – tôi đoán ông ấy đang cố gắng khuyên tôi đừng chiến đấu nữa. Nhưng chiến đấu là tất cả những gì tôi biết".