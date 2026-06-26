Nóng nhất thể thao sáng 26/6: Djokovic luyện công với Sinner trước thềm Wimbledon

Djokovic luyện công với Sinner trước thềm Wimbledon

Gần đây Djokovic được xác nhận xuất hiện trong một buổi tập được dự báo có tính cạnh tranh rất cao khi anh đánh tập cùng nhà đương kim vô địch Wimbledon Jannik Sinner trên sân số 1 của All England Club.

Djokovic và Sinner tập luyện với nhau trước thềm Wimbledon

Djokovic và Sinner sẽ ra sân ngay sau khi tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka có buổi tập cùng đối thủ trong top 10 Jessica Pegula trên sân đấu lớn thứ hai của Wimbledon. Ở tuổi 39, Djokovic sẽ phải thách thức quy luật thời gian nếu muốn giành danh hiệu Wimbledon thứ 8 trong sự nghiệp.

Raducanu đối mặt nỗi lo chấn thương trước Wimbledon

Raducanu đã không xuất hiện trong buổi tập vào ngày 25/6. Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau khi xuất hiện những báo cáo cho biết tay vợt người Anh được nhìn thấy mang giày chỉnh hình bảo vệ chân. Nếu Raducanu thực sự đang vật lộn với chấn thương, khả năng cao đó là một chấn thương lật cổ chân.

Alcaraz chưa được phép tái xuất

Tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz vẫn chưa được các bác sĩ cho phép trở lại thi đấu sau chấn thương cổ tay, đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ Wimbledon sắp tới. Dù vậy, ngôi sao người Tây Ban Nha đang cho thấy những tín hiệu tích cực trên hành trình hồi phục. Cụ thể, Alcaraz sử dụng cổ tay phải khi đánh bóng, điều được nhiều người xem là dấu hiệu tích cực cho quá trình hồi phục.

Cordina bị truy tố với cáo buộc hành hung và đe dọa bằng hung khí

Võ sĩ Joe Cordina sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 7 sau khi bị truy tố với các cáo buộc “hành hung và đe dọa người khác bằng hung khí tại nơi công cộng”. Cordina lẽ ra sẽ thượng đài với võ sĩ người Mỹ Abdullah Mason tại Cleveland vào ngày 4/7. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại London đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh.