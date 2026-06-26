Arsenal đón tân binh đầu tiên giá 34,5 triệu bảng, đàm phán mua "thần đồng" 16 tuổi

Arsenal xác nhận tân binh đầu tiên

Hincapie đã trở thành nhân tố nổi bật trong hành trình giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 của Arsenal. Cầu thủ 24 tuổi khởi đầu mùa giải với vai trò dự bị cho Riccardo Calafiori ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, tuyển thủ Ecuador sau đó đã chiếm suất đá chính và trở thành lựa chọn số một. HLV Mikel Arteta đã đặt niềm tin vào Hincapie để giúp “Pháo thủ” giành chức vô địch nước Anh đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.

Arsenal thông báo đã kích hoạt điều khoản mua đứt Hincapie

Theo Sky Sports (Anh), mức phí để Arsenal mua đứt Hincapie vào khoảng 34,5 triệu bảng. Hậu vệ người Ecuador trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay khi thương vụ được chính thức phê chuẩn vào ngày 1/7.

Vì sao Arsenal quyết định mua đứt Hincapie?

Không mất nhiều thời gian để Hincapie gây ấn tượng với HLV Arteta của Arsenal. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng gọi anh là một “chiến binh” chỉ sau lần ra sân thứ hai, trong khi khả năng thi đấu ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ biên bó vào trung lộ, di chuyển vào khu vực tiền vệ trung tâm, là yếu tố then chốt khiến Arsenal đưa anh về từ Đức.

“Cậu ấy có chất lượng khi cầm bóng, là một cầu thủ luôn khao khát cống hiến. Cậu ấy có thể chơi ở trung lộ, cũng có thể đá rộng và đã chứng minh được điều đó... Khi đạt trạng thái thể lực tốt nhất, cậu ấy sẽ nâng tầm đội bóng”, Arteta nhận xét về Hincapie hồi tháng 10 năm ngoái.

Thông tin Hincapie ở lại Emirates có thể ảnh hưởng đến tương lai lâu dài của tài năng trẻ Myles Lewis Skelly. Xuất thân là một tiền vệ trung tâm từ học viện Arsenal, Lewis Skelly được trao cơ hội ở đội một theo cách khá giống với Bukayo Saka trước đây, khi được bố trí đá hậu vệ trái để lấp đầy khoảng trống nhân sự của đội bóng.

Lewis Skelly đã thể hiện xuất sắc đến mức chiếm luôn vị trí này, thậm chí còn được triệu tập lên đội tuyển Anh khi mới 18 tuổi. Tuy nhiên, anh dần mất suất đá chính sau khi Calafiori hoàn toàn bình phục chấn thương và sau đó phải cạnh tranh thêm với Hincapie.

Việc trở lại vị trí tiền vệ trung tâm đã diễn ra sau đó, bao gồm cả một lần đá chính ở trận chung kết Champions League. Đây nhiều khả năng sẽ là vai trò của Lewis Skelly trong tương lai, với điều kiện những tin đồn về khả năng ra đi xuất hiện hồi tháng 1 chỉ dừng lại ở mức đồn đoán.

Arsenal đàm phán chiêu mộ “thần đồng” 16 tuổi

Ở một diễn biến khác, Arsenal đang tiến hành đàm phán trực tiếp với Leicester City về thương vụ chiêu mộ tài năng chạy cánh trẻ Jeremy Monga, theo tiết lộ của nhà báo David Ornstein từ The Athletic.

Cầu thủ 16 tuổi đã được liên hệ rộng rãi với hàng loạt ông lớn châu Âu, bao gồm Real Madrid, Man City và Chelsea.

Mùa giải trước, Monga là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên băng ghế dự bị của Leicester City, vào sân từ ghế dự bị 30 lần trong tổng số 37 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, sau khi “Bầy cáo” phải xuống chơi tại League One (Hạng 3 của Anh) sau một mùa giải thảm họa kết thúc bằng tấm vé xuống hạng, Monga được kỳ vọng sẽ tìm kiếm bến đỗ mới trong thời gian tới.