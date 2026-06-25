Cú sốc bi-a Việt Nam: Quyết Chiến cùng dàn sao bị loại, ai sáng cửa vô địch?

🔚 Trần Quyết Chiến, Thanh Lực thi nhau bị loại

Lượt trận knock-out vòng 1/8 của nội dung carom 3 băng nam giải vô địch quốc gia 2026 kết thúc trưa ngày 25/6 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) chứng kiến hàng loạt ứng viên nặng ký cho chức vô địch đồng loạt bị loại.

Quyết Chiến bị loại tại giải vô địch quốc gia năm nay

Đáng chú ý nhất, cơ thủ từng 4 lần vô địch World Cup Trần Quyết Chiến dừng bước trước Nguyễn Hoàn Tất. Trận đấu mà Quyết Chiến đã thể hiện phong độ không tốt khi để đối thủ dẫn trước với cách biệt lên đến 18-32. Dù đã nỗ lực rút ngắn tỉ số còn 33-36, cựu số 1 thế giới vẫn thua chung cuộc 35-40 sau 27 lượt cơ.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, một nhà vô địch World Cup khác là Trần Thanh Lực cũng đã để thua 28-40 trước Ngô Lê Duy. Nhà đương kim vô địch quốc gia Lê Thành Tiến cũng chính thức thành cựu vương khi thua 30-40 trước Nguyễn Văn Dương.

Với những kết quả này, ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch nội dung carom 3 băng quốc gia năm nay sẽ là Bao Phương Vinh, người đã thắng 40-13 trước Nguyễn Tuấn Khanh. Ở trận tứ kết diễn ra chiều cùng ngày 25/6, Phương Vinh sẽ gặp một thử thách đáng gờm là Nguyễn Đình Quốc. 3 cặp trận tứ kết còn lại: Ngô Lê Duy gặp Nguyễn Hoàn Tất. Nguyễn Nhất Hòa so tài Châu Hồng Thái. Đinh Thế Vĩnh đối đầu Nguyễn Văn Dương.

👋 Hoàng Sao thẳng tiến, Bùi Xuân Vàng vô địch

Cũng trong ngày 25/6, nội dung pool 10 bi nam tiếp tục chứng kiến phong độ đỉnh cao của Dương Quốc Hoàng. Cơ thủ có biệt danh Hoàng Sao thắng kịch tính 8-7 trong màn so tài với tay cơ kỳ cựu Nguyễn Văn Dũng để có suất vào vòng knock-out sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày.

Trước đó 1 ngày, giải cũng đã tìm ra nhà vô địch ở nội dung pool nữ. Cái tên đăng quang chính là Bùi Xuân Vàng sau chiến thắng áp đảo 7-4 trước Tôn Nguyễn Huế Trân, qua đó cô lập chiến tích 4 lần liên tiếp vô địch quốc gia.