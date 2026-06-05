Nóng nhất thể thao sáng 5/6: Chú của Nadal không hiểu vì sao Sinner bị loại

Chú của Nadal không hiểu vì sao Sinner bị loại

Trả lời phỏng vấn mới đây, Toni Nadal, cựu HLV cũng là chú của Rafael Nadal, bày tỏ sự khó tin về việc Sinner bị loại sớm tại Roland Garros. “Roland Garros năm nay sẽ được nhớ tới bởi việc tay vợt số 1 thế giới bị loại một cách kỳ lạ. Cậu ta chỉ còn cách chiến thắng 1 game đấu nhưng bất ngờ đánh mất phong độ. Mọi người đều cho rằng Sinner kiệt sức vì nắng nóng nhưng chính đội ngũ của cậu ta phủ nhận. Điều đó thực sự khó hiểu”.

Jannik Sinner

Lý Hoàng Nam tranh tài cùng Quang Dương tại giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

Trong ngày 4/6 mới đây, Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 đã chính thức khởi tranh tài VIAS Pickleball Academy (Phường Tân Hưng, TP.HCM).

Giải diễn ra từ 4 - 7/6 với hơn 500 VĐV, nổi bật là dàn sao danh tiếng như Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Sophia Phương Anh, Phúc Huỳnh, Đỗ Minh Quân cùng các ngôi sao quốc tế như Kaitlynn Hart (Hoa Kỳ), Roos Van Reek (Hà Lan), Nicole Shoeman (Úc), Vivian Glozman (Hoa Kỳ), Harsh Mehta (Ấn Độ). Sự góp mặt của nhiều VĐV hàng đầu trong nước và quốc tế không chỉ minh chứng cho sức hút mà còn đảm bảo chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Lý Hoàng Nam, Quang Dương cùng dàn sao so tài tại giải

Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỉ đồng, thuộc nhóm các giải pickleball có mức thưởng cao tại Việt Nam hiện nay. Tay vợt Lý Hoàng Nam đánh giá việc tổ chức một giải đấu quốc tế tại Việt Nam sẽ tạo thêm cơ hội cọ xát cho các tay vợt, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào pickleball trong nước.

Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, đại diện ban tổ chức chia sẻ: “Pickleball là một trong những nội dung thể thao được đơn vị đầu tư phát triển trong thời gian gần đây. Việc đồng tổ chức giải đấu lần này là bước đi nhằm thúc đẩy chiến lược phát triển pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam”.

Serena Williams tái xuất ở tuổi 44

Cách đây không lâu, Serena Williams bất ngờ thông báo trở lại ở tuổi 44. Giải đấu đầu tiên tay vợt này thi đấu là tại giải Queen’s Club diễn ra ở London tuần tới. Tay vợt kỳ cựu người Mỹ đã có mặt tại địa điểm thi đấu cùng đồng đội, Victoria Mboko. Cặp đôi này sẽ tham dự nội dung đôi nữ.

Wembanyama không biện minh cho thất bại

San Antonio Spurs vừa thất bại 95-105 ngay trên sân nhà trước New York Knicks trong trận đầu tiên của loạt chung kết tổng NBA 2025/26. Trong trận đấu này, số lượng CĐV của Knicks cực kỳ đông đảo nhưng Victor Wembanyama, ngôi sao chính của Spurs, không dùng đó làm lý do cho thất bại. “Họ có gây ảnh hưởng, nhưng không đáng kể. Đó không phải lý do cho màn trình diễn tệ hại của tôi”.

Leclerc không tự tin ngay trên sân nhà

Cuối tuần này, Charles Leclerc sẽ được thi đấu trên sân nhà tại Monaco GP. Tuy nhiên, tay đua của đội đua Ferrari thừa nhận không thể tự tin trước sức mạnh của Mercedes. “Tôi nghĩ chúng tôi đang cải thiện tốt hơn. Nếu có đường đua nào Ferrari có thể giành chiến thắng, đó phải là Monaco. Tuy nhiên, Mercedes có lợi thế đáng kể”.