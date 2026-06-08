Nóng nhất thể thao sáng 8/6: Nadal muốn phát triển quỹ từ thiện

Nadal muốn phát triển quỹ từ thiện

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huyền thoại Rafael Nadal bày tỏ mong muốn mở rộng quỹ từ thiện để có thể giúp đỡ được nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn. “Hiện tại, tôi dành khá nhiều thời gian cho quỹ từ thiện. Kể từ khi giải nghệ, tôi thường xuyên tổ chức những sự kiện như vậy. Tôi nghĩ bản thân cần phải gia tăng nguồn lực để giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn”.

Rafael Nadal

UFC chuẩn bị ra bảng xếp hạng mới

Trong sự kiện UFC Fight Night 278, UFC gây chấn động khi tiết lộ sắp ra một hệ thống xếp hạng mới. Hệ thống hiện nay dựa vào bình chọn của các thành viên truyền thông. Trong khi đó, bảng xếp hạng mới dựa trên hiệu suất có thể đo lường được thay vì ý kiến cá nhân. Ngoài ra, UFC dự kiến sẽ dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện kết quả của bảng xếp hạng.

New York Knicks có lợi thế cực lớn để vô địch NBA

Sau 2 game đầu tiên thi đấu trên sân nhà của San Antonio Spurs, New York Knicks đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Hai game đấu tiếp theo, họ sẽ được thi đấu trên sân nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc Knicks có cơ hội đả bại Spurs với tỉ số 4-0 và vô địch NBA 2025/26.

Raducanu không định thi đấu đến năm 40 tuổi

Trước sự kiện Serena Williams trở lại thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 44, Emma Raducanu bày tỏ quan điểm riêng của mình. “Tôi sẽ không làm như vậy. Thật ra, mọi người không biết trước tương lai nên câu trả lời không hẳn là chính thức. Với trình độ khoa học thể thao tân tiến ngày nay, mọi người có thể thi đấu lâu hơn. Tôi rất tôn trọng bất kỳ ai có ý định quay lại. Tôi rất cảm phục Serena dù chưa có dịp nói chuyện với chị ấy”.