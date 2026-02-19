Người đẹp Trâm Anh tập không nghỉ, á hậu Tuyết Nhi chơi pickleball giữ dáng dịp Tết

💪 Người đẹp Fitness Trâm Anh lên danh sách bài tập dịp Tết

Không chỉ là một HLV Fitness nổi tiếng với gần 130.000 người theo dõi trên cá nhân, Nguyễn Trâm Anh còn gây “sốt” tại các cuộc thi chạy bộ với vóc dáng khỏe khoắn và nóng bỏng. Song song đó, cô tham gia nhiều hoạt động thể thao đan xen như đạp xe, bơi, leo núi dã ngoại, chèo sup (chèo ván lướt sóng), pickleball…

Trâm Anh lên danh sách các bài tập tại nhà trong dịp Tết

Nhờ lối sống lành mạnh, thích vận động cũng như chế độ tập luyện bài bản từ kinh nghiệm Fitness hơn 8 năm, Trâm Anh sở hữu số đo mà nhiều người ao ước là 90-59-98 cm. Trong tuần, cô dành 3-4 buổi tập gym, 1 buổi đi bơi và khoảng 2-3 buổi chạy bộ.

Để giữ vóc dáng quyến rũ, nữ HLV xinh đẹp cho biết cô đã lên một kế hoạch chi tiết với gần 10 bài tập Fitness có thể tập tại nhà trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch. Bên cạnh đó, cô sẽ dành thời gian chạy bộ, tập cardio hay yoga để thư giãn.

Người đẹp sở hữu vòng ba 98 cm yêu thích tập thể thao mỗi ngày, cả trong dịp lễ

“Với tôi thể thao mỗi ngày cũng quan trọng như bữa ăn, giấc ngủ hay uống nước vậy. Thật ra tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian cho thể thao trong dịp Tết như ngày thường. Tôi nghĩ trong dịp lễ, mỗi người chỉ cần dành ra 20-30 phút trong ngày để tập luyện đã là quá tốt rồi”.

“Vận động mỗi ngày sẽ giúp cơ thể nạp năng lượng bắt đầu ngày mới vui khoẻ, chất lượng sống tốt hơn, giúp bạn tận hưởng một kỳ nghỉ Tết trọn vẹn hơn. Bản thân cũng tạo nên tư duy được tập thể thao, chứ không là phải tập. Đây cũng là bí quyết mà tôi có thể giữ năng lượng tập luyện trong dịp Tết”, Trâm Anh chia sẻ.

Trâm Anh đặt mục tiêu chinh phục đường chạy 42km

Đặt mục tiêu chinh phục cự ly full marathon (42km) trong năm 2026, Trâm Anh cho biết cô sẽ tăng thời gian luyện chạy sau Tết để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

🌞 Á hậu Võ Tuyết Nhi chơi pickleball vào buổi trưa

Cũng sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng số đo “vạn người mê” 83-62-91 cm, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 Võ Tuyết Nhi cho biết bản thân chọn cách chơi pickleball vào buổi trưa để duy trì vóc dáng: “Dù có hơi nắng nóng nhưng đây là khoảng thời gian rảnh rỗi nhiều nhất trong ngày của tôi để tập luyện”, nàng hậu cho biết.

Võ Tuyết Nhi chơi pickleball vào buổi trưa trong dịp Tết, đặt mục tiêu vô địch

Tuyết Nhi đã có khoảng 1 năm đến với pickleball và duy trì tập luyện đều đặn từ 3-4 buổi trong tuần. Dù đã tham gia một số giải đấu, người đẹp cho biết cô chưa có duyên để giành chức vô địch. Đây cũng là mục tiêu quan trọng mà cô đặt ra cho bản thân trong năm 2026.

Vóc dáng nóng bỏng của nàng á hậu

“Tôi được nghỉ Tết không quá lâu nhưng thường sau Tết, cơ thể dễ sinh ra sức ì. Vì vậy mà tôi sẽ cân bằng giữa nghỉ ngơi, tiệc tùng cùng bạn bè và dành một chút thời gian chơi pickleball. Chơi thể thao cũng giúp tôi thấy khoẻ khoắn và năng lượng hơn cho mọi hoạt động của mình”, Tuyết Nhi nói thêm.