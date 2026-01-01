Hot girl vòng ba 105 cm “thả rông” chạy bộ, Hà Thị Hậu vang danh quốc tế năm 2025

😮 Hot girl vòng ba 105 cm “thả rông” chạy bộ

Cuối tháng 10 năm 2025, hình ảnh và video của một cô gái tại TP.HCM đi chạy bộ với trang phục “nhạy cảm” được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn thể thao. Theo đó, cô nàng này chỉ mặc áo bra rất nhỏ (không áo ngực) và quần ngắn bó sát, để lộ một số phần nhạy cảm của cơ thể.

Cô gái "thả rông" chạy bộ tại TP.HCM gây tranh cãi

Cô gái được xác định là HLV phòng gym tại TP.HCM. Với nhiều năm theo đuổi gym chuyên nghiệp, cô có thân hình nóng bỏng với số đo vòng ba lên đến 105 cm. Song song đó, cô rất đam mê chạy bộ và cũng từng góp mặt ở một số giải phong trào. Cô cũng chia sẻ việc bản thân chỉ đam mê thể thao, đề cao sự thoải mái mà không hề cố ý gây sốc.

Dù vậy, hình ảnh của nữ HLV này gây tranh cãi mạnh trong cộng đồng chạy bộ và thể thao. Một số người cho rằng trang phục như vậy không phù hợp, nhất là ở nơi công cộng, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của cộng đồng runner.

Nữ HLV làng gym sở hữu vòng ba 105 cm

Một số khác lại ủng hộ quyền tự do cá nhân, người tập gym hay chạy bộ thường mặc đồ ôm sát để thuận tiện vận động là bình thường và cho rằng không nên “soi mói” quá mức. Có những góp ý trung lập hơn khi khuyên rằng cô gái nên kín đáo hơn ở nơi công cộng, nhưng mong muốn cộng đồng không công kích hay xúc phạm cá nhân.

🌟 “Nữ hoàng” Hà Thị Hậu vang danh ở các giải đấu quốc tế

Hà Thị Hậu được truyền thông và cộng đồng chạy bộ Việt Nam đặt biệt danh là “Nữ hoàng chạy trail” vì cô thường xuyên lọt vào nhóm dẫn đầu ở các cuộc thi quốc tế và đem lại niềm tự hào thể thao cho Việt Nam.

Hà Thị Hậu giành nhiều danh hiệu lớn trong năm 2025

Năm 2025 tiếp tục là một năm đầy ấn tượng đối với Hà Thị Hậu khi cô giành nhiều danh hiệu lớn ở các giải siêu địa hình trong nước và quốc tế, củng cố vị thế là một trong những vận động viên chạy bộ ảnh hưởng nhất của Việt Nam hiện nay.

Những thành tích nổi bật của Hà Thị Hậu có thể kể đến như vô địch Tsaigu Trail 105 km tại Trung Quốc với thời gian 13 giờ 27 phút 41 giây. Vô địch cự ly ELEPHANT 100 tại UTMB Hoka Chiang Mai (Thái Lan), vượt qua nhiều vận động viên quốc tế đến từ Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Nga...Vô địch Vietnam Ultra Marathon (75 km) tại Mai Châu (Hòa Bình) với thời gian 7 giờ 28 phút 36 giây, bỏ xa các đối thủ mạnh khác. Ngoài ra, cô còn giành top 6 nữ ở giải Western States Endurance Run (WSER), một trong các giải ultra trail danh giá và khắc nghiệt nhất thế giới tổ chức ở Mỹ.

Hà Thị Hậu là lá cờ đầu đưa chạy trail Việt Nam lên bản đồ thế giới

Thành tích của Hà Thị Hậu truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng yêu chạy bộ và góp phần đưa chạy trail Việt Nam lên bản đồ thế giới, qua đó cũng giúp chạy bộ địa hình tại Việt Nam được quan tâm hơn, thu hút nhiều người chạy phong trào đăng ký thi đấu, đồng thời làm nổi bật tiềm năng vận động viên Việt Nam trên trường quốc tế.