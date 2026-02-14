“Nữ hoàng marathon” Hà Thị Hậu muốn lên top thế giới, đón Tết theo cách đặc biệt

💎 Hà Thị Hậu nói về giải đấu ấn tượng nhất năm

Trong năm 2025 vừa qua, Hà Thị Hậu làm rạng danh chạy trail (địa hình) Việt Nam trên đấu trường trong nước và quốc tế với nhiều thành tích đáng nể. Điển hình như vô địch Tsaigu Trail 105 km tại Trung Quốc, vô địch cự ly ELEPHANT 100 tại UTMB Hoka Chiang Mai (Thái Lan), vô địch Vietnam Ultra Marathon (75 km), top 6 nữ ở giải Western States Endurance Run (WSER), một trong các giải ultra trail danh giá và khắc nghiệt nhất thế giới tổ chức ở Mỹ.

Hà Thị Hậu giành nhiều thành tích đáng nể trong năm qua

Mới đây nhất, cô vô địch giải chạy bộ địa hình siêu ultra Hong Kong 100 Ultra Marathon (HK100) tổ chức tại Trung Quốc, thu hút hàng nghìn vận động viên quốc tế từ hơn 60 quốc gia.

“Năm 2025 là một năm đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp thi đấu của Hậu. Tôi may mắn nhận được sự đồng hành từ các thương hiệu quốc tế và có cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho các giải đấu quốc tế. Tôi cảm thấy hài lòng vì những nỗ lực, sự kiên trì và lựa chọn của mình trong suốt năm vừa qua cũng như các thành tích đạt được dù lịch thi đấu dày và nhiều áp lực”.

“Giải đấu để lại nhiều ấn tượng nhất trong năm 2025 là Western States Endurance Run 100 miles. Đây là một trong những giải chạy trail danh giá bậc nhất thế giới và cũng là ước mơ của tôi từ những ngày đầu biết đến chạy trail. Tôi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất cho quá trình chuẩn bị, đồng thời cũng trải qua rất nhiều khó khăn trước khi có thể chính thức đứng trên vạch xuất phát”.

Tự tin cạnh tranh cùng các chân chạy hàng đầu thế giới

“Được đứng chung vạch xuất phát với những chân chạy hàng đầu thế giới, được cọ xát, học hỏi và cạnh tranh một cách sòng phẳng là những kỷ niệm vô cùng quý giá đối với tôi. Đó thực sự là một giấc mơ đẹp đã trở thành hiện thực”, Hà Thị Hậu chia sẻ.

⭐ Tham dự giải đấu cận Tết, luôn theo chế độ khoa học

“Nữ hoàng chạy trail” Việt Nam cho biết năm nay, cô sẽ đón một cái Tết đặc biệt khi lên đường tham dự một giải đại hình danh giá tại Mỹ thuộc hệ thống World Trail Majors, giải đấu diễn ra từ này 14/2 (Ngày 27 tháng 12 Âm lịch). Cô hy vọng mình sẽ kịp về để đón Tết cùng con trai và gia đình.

Hà Thị Hậu tham dự giải chạy danh giá ở Mỹ vào cận Tết

Hà Thị Hậu chia sẻ việc được đón thời khắc chuyển giao năm mới cùng gia đình luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt và thiêng liêng với cô. Đó là những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc, giúp cô nạp lại năng lượng, cả về tinh thần lẫn cảm xúc, để sẵn sàng cho những hành trình tiếp theo.

Chân chạy quê Lào Cai tiết lộ khoảng 5 năm qua, khi đã xác định theo con đường thể thao chuyên nghiệp, cô luôn tuân thủ chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của chuyên gia, luôn giữ thói quen ăn uống khoa học kể cả trong dịp Tết cũng như tập luyện nhẹ nhàng.

Chính vì vậy, Hậu không gặp khó khăn khi quay lại với thể thao sau Tết cũng như chuẩn bị cho các giải đấu từ tháng 3. Cô cũng bật mí bản thân có sở thích đi hội xuân, chợ xuân để sắm Tết cùng bà của mình.

🚀 “Đưa lá cờ Việt Nam lên cao trên bản đồ chạy trail thế giới”

Chia sẻ về mục tiêu trong năm 2026, Hà Thị Hậu cho biết cô sẽ tập luyện và duy trì sức khỏe để thi đấu đỉnh cao, trong đó việc quay lại Western State Endurance 100 miles với thành tích tốt hơn nữa. Cô cho biết trong năm nay, cô sẽ tham dự khoảng 5 giải quốc tế lớn.

Muốn đưa lá cờ Việt Nam lên cao trên bản đồ chạy trail thế giới

Không chỉ muốn nâng cao thứ hạng của bản thân trong bảng xếp hạng các chân chạy hàng đầu thế giới, Hà Thị Hậu khao khát góp phần đưa lá cờ Việt Nam lên cao trên bản đồ chạy trail thế giới.

Được xem là đầu tàu của chạy trail Việt Nam ở quốc tế, Hà Thị Hậu chia sẻ điều này vừa là áp lực, vừa là động lực với cô:

“Trong mỗi bước chạy, mỗi hành trình thi đấu, Hậu luôn biết và cảm nhận được tình yêu và sự dõi theo của người hâm mộ dành cho mình. Tôi biết ơn vì sự yêu thương này. Chính điều đó đôi khi cũng tạo áp lực, nhưng là một áp lực tích cực để tôi luôn tự nhắc mình phải chăm chỉ hơn, kỷ luật hơn và bền bỉ hơn mỗi ngày”.

“Với tôi, đó không chỉ là động lực để thi đấu tốt hơn, mà còn là trách nhiệm để lan tỏa những giá trị tích cực, tinh thần thể thao đẹp và niềm tin vào sự nỗ lực không ngừng, như một lời tri ân sâu sắc gửi đến cộng đồng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng mình”, Hà Thị Hậu bộc bạch.