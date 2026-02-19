Arsenal rơi điểm tai hại: Bước ngoặt đua vô địch, dấu hiệu "chu kỳ buông"?

Bài học chưa được rút kinh nghiệm

Dù Wolverhampton xếp cuối bảng, cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt đi hồi tháng 12 đã phần nào dấy lên hồi chuông cảnh báo tới Arsenal. Thời điểm đó, Wolves gỡ hòa 1-1 ở phút 90, rất may "Pháo thủ" vẫn ghi bàn quyết định vào những giây cuối để giành trọn 3 điểm. Tái đấu đối thủ trong trận đá sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh, "Bầy sói" một lần nữa dạy cho thầy trò Mikel Arteta bài học nhớ đời.

Arsenal gây thất vọng lớn

Khi Piero Hincapie nâng tỷ số lên 2-0, nhiều người tin rằng Arsenal đã cầm chắc 3 điểm. Tuy nhiên, đội khách không thể tận dụng cơ hội để “kết liễu” đối thủ. Việc thầy trò Arteta không kiểm soát được nhịp độ và cảm xúc trên sân giúp Wolves vùng lên, trước khi có màn ngược dòng điên rồ để giành kết quả hòa 2-2.

Sự lúng túng thể hiện rõ qua tình huống phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ môn David Raya và Gabriel dẫn tới bàn gỡ 2-2, khoảnh khắc có thể ám ảnh Arsenal tới cuối mùa.

Mùa này, thầy trò Arteta nhiều lần không thể “kết liễu” trận đấu đúng thời điểm. Kết quả 2-2 trước Wolverhampton đã là trận hòa thứ 7 của họ, bằng với số trận hòa của Man City trong lần gần nhất vô địch (mùa 2023/24, vượt qua chính Arsenal). Khi ấy, thầy trò Pep Guardiola kết thúc mùa giải với 91 điểm – cũng là số điểm tối đa Arsenal có thể đạt được trong 11 vòng còn lại.

Saka và cái duyên với Wolves

Nếu được chọn đối thủ để chấm dứt chuỗi 15 trận "tịt ngòi", có lẽ Bukayo Saka vẫn sẽ chọn Wolves. Trước trận, anh đã 4 lần lập công vào lưới đội bóng vùng Black Country và giờ tiếp tục nâng thành tích đó lên 5 bàn.

Saka tỏa sáng trong vai trò "số 10"

Rõ ràng, việc được bố trí đá ở vị trí "số 10" giúp Saka hoạt động gần khung thành hơn và tăng thêm cơ hội ghi bàn. Điều đó thể hiện rõ trong bàn thắng mở tỷ số. Saka di chuyển thông minh đón quả tạt từ Declan Rice và đánh đầu ghi bàn – một pha xử lý không thường xuyên được thấy ở cầu thủ người Anh.

Có sự trùng hợp thú vị với Saka và Wolves: Ngày 1/7/2020, Arsenal thông báo Saka ký hợp đồng mới và 3 ngày sau, anh ghi bàn trong trận thắng Wolves 2-0. Ngày 23/5/2023, Saka tiếp tục gia hạn hợp đồng và 5 ngày sau, anh ghi bàn trong chiến thắng 5-0 trước chính đối thủ. Đến hôm nay, anh lại xé lưới "Bầy sói" chỉ 1 ngày sau khi cam kết tương lai với đội chủ sân Emirates.

Cú trượt chân tai hại, dấu hiệu "chu kỳ buông"?

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh giờ đây rẽ sang hướng khác với trận hòa của Arsenal. Từ chỗ dẫn trước Man City 7 điểm, "Pháo thủ" chỉ còn hơn đối thủ 5 điểm. Thậm chí, đội bóng thành Manchester đá ít hơn 1 trận và hai đội sẽ tái đấu tại Etihad vào ngày 18/4.

Arsenal hiện tại không được phép sảy chân

Sau tiếng còi mãn cuộc, không ngạc nhiên khi không khí căng thẳng bao trùm các cầu thủ Arsenal, bởi chuỗi trận không thắng liên tiếp từng khiến họ hụt hơi trong cuộc đua vô địch suốt nhiều mùa giải. Mùa 2022/23, họ hòa 3 và thua 1 trong tháng 4. Mùa kế tiếp, họ hứng chịu 2 thất bại liên tiếp trong tháng 12. Mùa trước, "Pháo thủ" cũng trải qua 4 trận liền không thắng trong tháng 10.

Giờ đây, đội bóng của HLV Mikel Arteta lại rơi vào chuỗi thành tích đáng lo: sau 1 trận thua và 2 trận hòa trong tháng 1, họ tiếp tục có 2 trận hòa liên tiếp (bên cạnh trận hòa Brentford cuối tuần trước).

Phía trước Arsenal là những trận derby London khốc liệt gặp Tottenham (22/2) và Chelsea (1/3). Chỉ cần sảy chân ở 1 trong 2 trận đấu, thầy trò Arteta có thể trả giá đắt bằng ngôi đầu bảng bởi Man City sẽ không bỏ qua cơ hội vượt lên.