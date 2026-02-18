Nóng nhất thể thao sáng 18/2: Alcaraz tuyên bố ký hợp đồng với Djokovic

Alcaraz tuyên bố ký hợp đồng với Djokovic

Alcaraz đã điều chỉnh những cú giao bóng của mình, khiến trông giống với phong cách của Djokovic. "Nole" đã lên tiếng nói đùa rằng Alcaraz cần ký hợp đồng để trả tiền bản quyền cho tay vợt người Serbia.

Alcaraz luôn có những tương tác thú vị với Djokovic

"Tiểu Nadal" đã đáp trả hài hước Djokovic: "Hợp đồng đã ký rồi. Nói đùa thôi, thật tuyệt khi anh ấy có khiếu hài hước, chúng tôi đã cười đùa và tận hưởng cuộc trò chuyện. Tôi nghĩ mọi chuyện đều đã ổn thỏa".

Craig Tiley sắp rời làng tennis Australia

Tennis Australia đang chuẩn bị đối mặt với khả năng Craig Tiley ra đi, khi có tin đồn ông sẽ dẫn dắt Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA). Vị lãnh đạo kỳ cựu này dự kiến được xác nhận làm CEO của USTA vào tuần tới, khép lại hành trình 2 thập kỷ biến Australian Open thành sự kiện thể thao hàng đầu.

Alex Eala nhận giải thưởng danh giá ở Philippines

Sự thăng tiến của Alex Eala là một trong những câu chuyện nổi bật của mùa giải WTA 2025. Tay vợt người Philippines đã được ghi nhận ở quê nhà bằng một giải thưởng lớn. Cụ thể, cô nhận giải Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm 2025 của Hiệp hội Nhà báo thể thao Philippines (PSA). Giải của nam thuộc về vận động viên thể dục dụng cụ Carlos Yulo.

Tyson Fury tuyên bố không cần HLV

Tyson Fury sẽ trở lại sàn đấu ngày 11/4 sau 16 tháng vắng bóng để chạm trán Arslanbek Makhmudov. Fury khẳng định bản thân không cần HLV cho lần trở lại này: "Tôi không cần HLV, không cần chuyên gia dinh dưỡng, không cần HLV tâm lý, không cần chuyên gia giấc ngủ và chắc chắn không cần HLV thể lực. Trong quyền anh, tôi chỉ cần người làm sạch dụng cụ bảo vệ răng, đưa nước giữa hiệp, bôi vaseline quanh mắt, còn lại để tôi tự lo. Tôi có bằng tiến sĩ về quyền anh".