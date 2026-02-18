Hoa khôi pickleball Kiều Trinh khoe dáng nóng bỏng, người đẹp Trịnh Lệ chạy xuyên Tết

🏃‍♀️ Người đẹp phòng gym Trịnh Lệ chay xuyên Tết

Là HLV phòng gym nổi tiếng với 8 năm kinh nghiệm cùng hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, Trịnh Lệ tiếp tục trở thành gương mặt hot sau khoảng 1 năm gắn bó với chạy bộ.

Trịnh Lệ đặt mục tiêu chinh phục 70km chạy trail

Đặt mục tiêu chạy full marathon (42km), chinh phục 70km chạy trail và tham dự cuộc thi Ironman trong năm 2026, hot girl này cho biết cô giữ thói quen tập luyện thể thao, chạy bộ trong dịp nghỉ Tết này. Trịnh Lệ tiết lộ cô và gia đình dự kiến sẽ đi du lịch vào 3 ngày đầu năm mới. Trong hành lý của mình, cô nàng mang theo dây kháng lực, tạ đơn để có thể tập mọi lúc, mọi nơi.

“Tập luyện thể thao mỗi ngày với tôi như hơi thở, như ăn uống vậy. Tôi quan điểm là có sức khỏe thì cơ thể mới có năng lượng để làm mọi việc, hoàn thành được mọi mục tiêu mình đề ra. Bên cạnh đó, tôi cũng có sở thích chạy bộ mỗi khi đi du lịch, vừa tận hưởng không khí ở những vùng đất mới, vừa thoải mái hơn trong ăn uống mà đỡ bị tăng cân’, Trịnh Lệ chia sẻ.

Người đẹp tập luyện thể thao trong kỳ nghỉ lễ hay khi đi du lịch

Ngoài gym và chạy bộ, Trịnh Lệ còn tập xen kẽ, chơi tốt nhiều môn thể thao khác như đạp xe, bơi, yoga, tennis và pickleball.

💪 Hoa khôi pickleball Kiều Trinh “đốt mắt” tập gym

Là mỹ nhân nổi tiếng của làng pickleball, Kiều Trinh vào những ngày cận Tết vừa qua lại gây chú ý với những hình ảnh tập luyện tích cực trong phòng gym. Không chỉ gây chú ý với các động tác chuẩn kỹ thuật, các bài tập tạ đầy sức mạnh, người đẹp vừa giành danh hiệu Miss Pickleball của Legend Tour 2026 này còn “đốt mắt” với thân hình nóng bỏng.

Kiều Trinh nóng bỏng tập gym tăng thể lực và sức mạnh

“Trong năm 2026, tôi đặt mục tiêu trọng tâm là phát triển toàn diện về trình độ, từ cấp độ thi đấu phong trào, nâng cấp bản thân lên các giải đấu bán chuyên. Vì vậy mà tôi tận dụng những ngày cận Tết, ít có giải đấu để tập gym, tăng cường sức mạnh và thể lực cho bản thân. Ngoài ra năm nay tôi sẽ ít đánh giao lưu mà tập trung vào tập luyện, thi đấu nhiều hơn”, hot girl này chia sẻ.

Để thực hiện mục tiêu này, người đẹp quê Đà Nẵng cho biết sau kỳ nghỉ Tết cùng gia đình, cô sẽ không vội tham gia các giải đấu sau Tết mà sẽ dành thời gian cho việc tập luyện. Cô nàng chia sẻ bản thân cũng thường mất chút ít thời gian để bắt nhịp lại với thể thao sau Tết. Bởi lẽ cô rất thích các món ăn trong dịp Tết, nhất là thịt kho hột vịt.

Hoa khôi làng pickleball hướng đến các giải đấu ở cấp độ cao hơn

“Trước đây tôi là một cô gái hướng nội, không thích vận động. Nhưng nhờ có thể thao và pickleball, tôi năng động, nhiệt huyết, có thể thể thao khoảng 6 tiếng trong 1 ngày, giúp tôi có rất nhiều niềm vui. Vì vậy, tôi cũng tự nói với mình là phải cố gắng nghiêm túc với thể thao và vượt qua những giới hạn hiện tại. Tôi hy vọng mình sẽ thực hiện được mục tiêu này trong năm nay”, Kiều Trinh chia sẻ thêm.