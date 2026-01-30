Nàng Kim “vén váy” tâng bóng pha trò, người đẹp Kiều Trinh giành Hoa khôi Pickleball

👑 Hot girl Kiều Trinh đoạt giải Miss Pickleball

Nằm trong sự kiện pickleball quốc tế quy mô lớn, chiều ngày 28/1 vừa qua tại một CLB Pickleball ở TP Thủ Đức, TP.HCM, người hâm mộ được theo dõi cuộc thi thú vị mang tên Miss Pickleball.

Các người đẹp thi tâng bóng

Đây là lần đầu tiên có một cuộc thi dành cho các người đẹp pickleball, quy tụ nhiều gương mặt đang gây chú ý ở bộ môn này thời gian qua như hot girl Kiều Trinh, nàng Kim (biệt danh Kim “vén váy), ca sĩ Diệp Anh, Cao Quyên, người mẫu Kim Phụng, diễn viên Song Dương, Hiền Hồ…

Các người đẹp trải qua các vòng thi thú vị. Trong đó gây chú ý nhất là màn vừa đi catwalk vừa tâng bóng bằng vợt. Phần thi này không chỉ đòi hỏi khả năng trình diễn mà còn cả kỹ thuật điêu luyện, sự tập trung làm chủ trái bóng, cảm giác vợt tốt của các cô gái.

Một phần thi khác cũng thu hút người xem đó là màn chia đội thi đấu khi các hot girl sẽ được đánh cặp cùng một tay vợt hàng đầu thế giới so tài với đội đối thủ cũng có một tay vợt chuyên nghiệp nổi tiếng.

Kiều Trinh (trái) giành giải Hoa khôi, trong khi Diệp Anh giành Á khôi

Trải qua các màn tranh tài hấp dẫn và thú vị, hot girl Kiều Trinh được xướng tên, trở thành Hoa khôi của cuộc thi Miss Pickleball này. Cô được đánh giá là có sự ổn định nhất trong cả 3 phần thi. Người đẹp được khen ngợi với nhan sắc nổi bật, nụ cười tỏa nắng, thân thiện nên nhận được rất nhiều lá phiếu bình chọn từ đông đảo khán giả có mặt tại cuộc thi.

“Thật sự tôi tham gia với tinh thần vui vẻ, mong muốn được giao lưu và học hỏi thêm kỹ thuật từ các tay vợt hàng đầu thế giới. Tôi không nghĩ đến việc mình sẽ đoạt giải Miss Pickleball bởi các thí sinh khác đều rất tài năng và xinh đẹp. Đây cũng là lần đầu tôi nhận giải thưởng này nên rất hạnh phúc và bất ngờ”, Kiều Trinh nói.

Một trong hai á hậu của cuộc thi Miss Pickleball này là Diệp Anh. Nữ ca sĩ xinh đẹp được xem là người có phần thi tâng bóng xuất sắc nhất khi trổ tài tâng bóng bằng cạnh vợt thay vì mặt vợt như các thí sinh khác. Cô cũng lựa chọn những cú tâng bóng xoáy có độ khó cao nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả. Á hậu còn lại là Hiền Hồ.

Kim "vén váy" có màn pha trò hài hước

Tuy không giành được danh hiệu, hot girl Kim “vén váy” nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi chủ động pha trò, tạo tiếng cười cho mọi người bằng những hành động hài hước. Người đẹp chủ động đến từ rất sớm, khuấy động không khí bằng những bài nhảy sôi động.

“Tôi rất hào hứng khi được tham gia chương trình, đặc biệt là được thi đấu giao lưu với các tay vợt nổi tiếng. Tôi mong muốn tất cả mọi người đều có được trải nghiệm vui vẻ nên muốn tạo tiếng cười cho khán giả. Tất cả những điều này càng làm tôi háo hức và quyết tâm hơn cho mục tiêu tham dự PPA Tour của mình trong năm nay”, Kim nói.

Các tay vợt hàng đầu thế giới trổ tài trước đông đảo người hâm mộ

Sau đó 1 ngày, các tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu thế giới như Federico Staksrud (hạng 2 thế giới) và Tyra Black (Top 4 thế giới nội dung đôi nữ) đã có những trận thi đấu giao hữu với các tài năng hàng đầu Việt Nam như Lê Xuân Đức, Hùng Anh, Ken Tâm hay Sophia Phương Anh, thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả.

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/1. Đây là sự kiện giao lưu pickleball quốc tế quy mô lớn tại TP.HCM. Sự kiện được kỳ vọng sẽ giúp pickleball Việt Nam tiệm cận với hệ thống thi đấu chuyên nghiệp quốc tế, đồng thời mở ra không gian giao lưu, trải nghiệm thể thao được đầu tư bài bản về địa điểm, cơ sở vật chất và nội dung chương trình, hứa hẹn mở màn sôi động cho năm thể thao 2026.