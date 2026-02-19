Arsenal mất điểm trước Wolves: Thua đơn thiệt kép, nguy cơ mất 3 sao tấn công

Jesus dễ lĩnh án treo giò

Rạng sáng nay, Arsenal vừa để rơi điểm trước Wolves trong trận đấu sớm thuộc vòng 31 Ngoại hạng Anh. Pha bóng không hiểu ý giữa Gabriel và David Raya đã tạo điều kiện cho Edozie ghi bàn ấn định tỉ số 2-2 ở phút 90+4. Điều này đồng nghĩa với việc "Pháo thủ" chỉ còn hơn 2 điểm so với Man City nếu thầy trò Pep Guardiola thắng Newcastle vào cuối tuần này.

Jesus tạo ra tình huống xô xát ở cuối trận

Có lẽ quá tức giận với trận hòa này, Gabriel Jesus đã tạo ra tình huống xô xát không đáng có sau trận. Máy quay của truyền hình ghi lại được cảnh tiền đạo người Brazil phi thẳng tới chỗ trung vệ Mosquera bên phía Wolves và thực hiện động tác đẩy đối thủ khá mạnh. Cầu thủ người Colombia dĩ nhiên là ngã ra sân ngay lập tức.

Tình huống này khiến cho cầu thủ cũng như ban huấn luyện của hai đội phải lao vào sân ngay lập tức. Adam Armstrong của Wolves lao tới Jesus nhưng bị thành viên của Arsenal cản lại. Calafiori sau khi kéo Jesus ra cũng bắt đầu xô xát với Mateus Mane của Wolves.

Trọng tài Paul Tierney tỏ ra khá bình tĩnh dù tình huống hỗn loạn xảy ra. Các cầu thủ chia thành nhiều nhóm tranh cãi trên sân. Tuy nhiên, "vị vua áo đen" này chỉ rút ra một thẻ vàng để cảnh cáo Gabriel Jesus. Vấn đề nằm ở chỗ liệu ban tổ chức Ngoại hạng Anh có đào sâu vào vụ việc này hay không?

Nguy cơ mất nguyên bộ ba hàng công

Hành vi của Gabriel Jesus rõ ràng là phản tinh thần thể thao. Không rõ Mosquera có khiêu khích tiền đạo này trước đó hay không nhưng rõ ràng tiền đạo người Brazil đã mất bình tĩnh. Nếu như Ngoại hạng Anh tăng án phạt, Jesus có nguy cơ bị cấm thi đấu từ 1 đến 3 trận. Đó sẽ là cơn đau đầu của Mikel Arteta.

Saka sớm phải rời sân vì vấn đề ở đầu gối

Trong cuộc đối đầu với Wolves, Arsenal đã mất hai cầu thủ tấn công vì chấn thương. Đầu tiên là Bukayo Saka phải rời sân ở phút 73 do bị đau ở đầu gối. Arteta đưa Leandro Trossard vào sân thay nhưng cầu thủ người Bỉ cũng không thể thi đấu hết trận và ông thầy người Tây Ban Nha phải thay bằng Calafiori.

Hiện tại chưa rõ tình trạng của hai cầu thủ này ra sao nhưng khả năng ra sân trong trận đấu với Tottenham vào ngày Chủ nhật (22/2) đang bỏ ngỏ. Nếu Jesus lĩnh án treo giò nữa, Arsenal sẽ mất nguyên một bộ ba tấn công!