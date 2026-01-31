Phái đẹp chơi pickleball bị vỡ "vòng 1": Bác sĩ lên tiếng, cần chú ý điều đặc biệt

Sự việc khiến cộng đồng pickleball xôn xao

Những ngày gần đây, cộng đồng pickleball Việt Nam lan truyền câu chuyện một nữ người chơi phát hiện túi độn ngực bị rách sau thời gian chơi pickleball thường xuyên, dù trước đó không hề có biểu hiện đau, sưng hay biến dạng vòng một.

Bác sĩ lên tiếng: "Không phải cứ chơi pickleball là vỡ túi ngực, nhưng cũng không thể khẳng định nguy cơ bằng 0". Ảnh minh họa bằng AI

Theo chia sẻ, người phụ nữ này chỉ phát hiện tổn thương khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trường hợp được xác định là “vỡ túi thầm lặng”, tức túi ngực bị rách nhưng không gây triệu chứng rõ ràng. Thông tin nhanh chóng gây lo ngại, đặc biệt với phụ nữ đã nâng ngực và đang tập luyện các môn thể thao có sử dụng nhiều lực tay, thân trên như pickleball.

Từ câu chuyện cá nhân, nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu pickleball, môn thể thao vốn được xem là “nhẹ nhàng” có thực sự an toàn với người từng can thiệp thẩm mỹ vòng một hay không.

Bác sĩ phẫu thuật lên tiếng: Không nên hiểu sai bản chất vấn đề

Trước những lo lắng lan rộng, TS.BS Hoàng Thanh Tuấn (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đã có chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, đưa ra góc nhìn chuyên môn nhằm làm rõ vấn đề.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn chia sẻ trên trang cá nhân

Theo bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, không phải cứ chơi pickleball là vỡ túi ngực, nhưng cũng không thể khẳng định nguy cơ bằng 0. Trường hợp đang được lan truyền sử dụng túi ngực thế hệ cũ, loại hiện nay gần như không còn được dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại và vốn đã được ghi nhận có tỷ lệ vỡ cao hơn theo thời gian.

Bác sĩ nhấn mạnh, túi ngực silicone thế hệ mới có độ bền cao, không dễ vỡ chỉ vì vận động thông thường. Tuy nhiên, với các hoạt động có tính lặp lại, cường độ cao và kéo dài, đặc biệt ở bên tay thuận, nguy cơ tổn thương túi có thể tăng lên, dù vẫn hiếm gặp.

Điều đáng lưu ý là vỡ túi ngực có thể diễn ra âm thầm, không đau, không biến dạng, nên việc theo dõi định kỳ và kiểm tra hình ảnh học khi cần thiết mới là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn lâu dài, thay vì hoang mang hoặc quy kết cho một môn thể thao cụ thể.