Arsenal hòa sốc đội bét bảng: Đón kỷ lục đáng xấu hổ, Arteta thừa nhận "xứng đáng"

Arsenal đón kỷ lục đáng xấu hổ, Arteta thừa nhận "xứng đáng"

Arsenal đã để vuột chiến thắng ở trận đá sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh trước đội cuối bảng Wolverhampton. Càng sốc hơn khi "Pháo thủ" dẫn 2-0 nhưng để đối thủ ngược dòng gỡ hòa 2-2 đúng v ào những phút bù giờ.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, đội đầu bảng không giành chiến thắng trước đội cuối bảng khi có lợi thế dẫn 2 bàn. Phát biểu trên Sky Sports sau trận, HLV Mikel Arteta không giấu được sự thất vọng và thừa nhận đây là kết quả xứng đáng dành cho Arsenal:

HLV Arteta thất vọng khi Arsenal "rơi vàng"

"Rất khó để chấp nhận điều này. Trong hiệp hai, chúng tôi không chơi như những gì chúng tôi cần phải làm, không đáp ứng được yêu cầu để giành chiến thắng ở một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Các bạn phải chấp nhận và nhận lấy hậu quả vì chúng tôi xứng đáng với điều đó.

Cảm xúc có thể khiến bạn nói ra những điều có thể gây tổn hại cho đội bóng. Ai cũng muốn làm tốt nhất có thể. Bạn phải vượt qua những giai đoạn khó khăn. Hôm nay, vào phút cuối, chúng tôi đã phải trả giá. Chúng tôi cần phải làm những điều cơ bản tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã làm".

Bên cạnh đó, Arteta thừa nhận Arsenal không thể duy trì phong độ ổn định trong thời gian gần đây. Từ chỗ bỏ xa đội nhì bảng Man City 7 điểm. "Pháo thủ" chỉ còn hơn đối thủ 5 điểm và đá nhiều hơn 1 trận:

"Hôm nay, chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi cần phải phê bình chính mình vì chúng tôi đã không làm đủ tốt. Trong giải đấu này, thực tế là chúng tôi đã không duy trì được sự ổn định trong vài tháng qua. Bạn phải đứng lên. Khi gặp khó khăn, chúng tôi phải chứng tỏ được chúng tôi muốn chiến thắng đến mức nào và chúng tôi giỏi đến mức nào. Chúng tôi phải đứng lên".

Saka: “Phòng thay đồ rất nặng nề”

Tiền đạo Bukayo Saka - tác giả bàn mở tỷ số - cũng hé lộ về không khí trong phòng thay đồ của Arsenal sau trận: "Rất nặng nề. Chúng tôi rất thất vọng với kết quả và đặc biệt là với cách chúng tôi chơi trong hiệp hai. Đó là một màn trình diễn rất xa so với những gì chúng tôi đã làm được trong mùa này.

Đây là lúc chúng tôi cần phải suy ngẫm về những màn trình diễn gần đây và ngay lập tức khắc phục những vấn đề, để chúng tôi có thể trở lại và giành chiến thắng, bắt đầu một chuỗi trận tốt và lấy lại động lực, vì chúng tôi đã mất đi điều đó trong thời gian gần đây.

"Tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi cần phải trở lại với đẳng cấp của mình. Làm tốt những điều cơ bản và chúng tôi có đủ chất lượng trong đội để giành chiến thắng, đặc biệt là trong những trận đấu mà chúng tôi đã mất điểm gần đây. Chúng tôi cần phải khắc phục điều đó và đó là tất cả những gì chúng tôi đang tập trung vào lúc này".