"Khổng lồ" bóng rổ Yao Ming 2m29 khiến vợ phải kêu khổ về chuyện "thầm kín"

Huyền thoại sân đấu và sự thay đổi gây sốc sau giải nghệ

Yao Ming từng là biểu tượng lớn nhất của bóng rổ Trung Quốc trên bản đồ NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ). Với chiều cao 2m29, anh là cầu thủ cao thứ năm trong lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh, đồng thời là niềm tự hào của Houston Rockets suốt nhiều năm. Trong thời kỳ đỉnh cao, Yao Ming duy trì thể trạng lý tưởng, nặng khoảng 141kg, đủ để làm chủ khu vực hình thang và đối đầu sòng phẳng với những trung phong hàng đầu NBA.

Yao Ming (bước đi bên vợ) sau khi giải nghệ nặng thêm 60kg

Sau khi giải nghệ, Yao Ming rẽ sang con đường quản lý và giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc. Công việc bàn giấy, lịch họp dày đặc cùng việc giảm vận động khiến thể hình của cựu trung phong thay đổi nhanh chóng. Theo tiết lộ vào năm 2020, cân nặng của Yao Ming đã vượt mốc 200kg, con số khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.

Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày. Và chính từ đây, một câu chuyện hậu trường vừa hài hước vừa rất đời thường đã được hé lộ, khiến công chúng nhìn thấy một Yao Ming rất khác so với hình ảnh “Người khổng lồ bất khả chiến bại” trên sân bóng.

Lời than thật thà của người vợ và góc đời rất người của “Người khổng lồ”

Trong một chia sẻ hiếm hoi với truyền thông Trung Quốc, Ye Li, vợ của Yao Ming và cũng là cựu tuyển thủ bóng rổ nữ quốc gia, đã thẳng thắn nói về những bất tiện trong đời sống vợ chồng. Bà cho biết luôn phải giữ khoảng cách an toàn khi ngủ cùng chồng, bởi chỉ một cử động vô tình của Yao Ming cũng có thể trở thành rủi ro.

Yao Ming và vợ chỉ sinh 1 cô con gái tên là Yao Qinlei, hiện bước sang tuổi 16

“Anh ấy nặng hơn 200kg. Kể từ khi làm Chủ tịch, anh ấy họp nhiều hơn, ít tập luyện hơn. Điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt gia đình”, Ye Li chia sẻ với giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng đủ để người nghe hiểu mức độ “khó đỡ” của hoàn cảnh.

Điều đáng nói là Ye Li không hề thấp bé. Bà cao 1m91, từng là trụ cột của đội tuyển bóng rổ nữ Trung Quốc. Thế nhưng, khi đứng cạnh Yao Ming, bà vẫn trở nên nhỏ bé trước vóc dáng vượt trội của người chồng cao gần 2m30. Hai người kết hôn năm 2007, sau gần một thập kỷ hẹn hò, thời điểm Yao Ming vẫn đang chinh chiến tại NBA trong màu áo Houston Rockets.

Từ một siêu sao ghi trung bình 19 điểm, 9,2 rebound mỗi trận, tám lần dự All Star và được Rockets treo vĩnh viễn áo số 11, Yao Ming bước sang chương mới của cuộc đời với những thử thách rất khác. Câu chuyện “thầm kín” mà Ye Li chia sẻ không mang tính giật gân, mà cho thấy một sự thật giản dị, phía sau hào quang thể thao, VĐV hoặc người thân của họ cũng cần học cách thích nghi với đời sống bình thường.