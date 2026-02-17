VĐV kiếm tiền vô đối nhất: Ronaldo đỉnh cao danh vọng, Messi dưới cả võ sĩ boxing

Danh sách những vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2025 vừa được công bố đã phác họa bức tranh đầy choáng ngợp của thể thao đỉnh cao hiện đại, Cristiano Ronaldo bỏ xa phần còn lại, Lionel Messi chỉ đứng thứ ba, còn các võ sĩ boxing thậm chí vượt mặt nhiều siêu sao bóng đá.

Ronaldo (bên trái) dẫn đầu danh sách kiếm tiền 2025, Messi (áo hồng) đứng hạng ba

Ronaldo “một mình một đỉnh”: Gần 200 triệu bảng chỉ trong 1 năm

Theo thống kê của Sportico, Cristiano Ronaldo là VĐV kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2025, với tổng thu nhập 194 triệu bảng Anh, tính trong 12 tháng của năm 2025.

Trong đó, 149 triệu bảng đến từ lương thi đấu sau khi Ronaldo gia hạn hợp đồng với Al Nassr vào tháng 6/2025 (gần 200 triệu bảng/năm), 45 triệu bảng đến từ hợp đồng quảng cáo, tài trợ và thương hiệu cá nhân.

Ở tuổi 41, Ronaldo không chỉ là biểu tượng bóng đá mà còn là “cỗ máy kiếm tiền” vô song của thể thao thế giới, bỏ xa mọi đối thủ cả về chuyên môn lẫn thương mại.

Võ sĩ boxing vượt Messi: Canelo Alvarez đứng thứ hai

Đứng ngay sau Ronaldo là võ sĩ boxing Canelo Alvarez, người kiếm được 102 triệu bảng trong năm 2025.

Nguồn thu của Canelo đến từ 93 triệu bảng tiền thù lao thi đấu, nhờ hợp đồng 4 trận trị giá khoảng 240 triệu bảng với ông trùm quyền Anh Saudi Arabia Turki Alalshikh, 9 triệu bảng từ tài trợ và kinh doanh bên ngoài.

Dù thua Terence Crawford trong trận đại chiến tháng 9/2025, Canelo vẫn là võ sĩ quyền Anh kiếm tiền nhiều nhất hành tinh và đang trên đường trở thành tỷ phú boxing.

Messi xếp thứ ba: Kiếm tiền giỏi nhờ đá bóng

Lionel Messi, hiện khoác áo Inter Miami, xếp thứ ba với tổng thu nhập 97 triệu bảng trong năm 2025. Điểm đáng chú ý, 45 triệu bảng là lương thi đấu tại MLS, 52 triệu bảng đến từ quảng cáo, bản quyền hình ảnh và các hợp đồng thương mại toàn cầu.

Đây là lần hiếm hoi Messi kiếm tiền ngoài sân cỏ nhiều hơn trong sân, cho thấy sức hút thương hiệu của anh vẫn cực kỳ lớn dù đã rời châu Âu.

Bóng chày, bóng rổ áp đảo top 10

Xếp sau Messi là loạt ngôi sao Mỹ, Juan Soto (bóng chày) với 96 triệu bảng (91 triệu lương, 5 triệu quảng cáo). LeBron James 96 triệu bảng, trong đó 60 triệu đến từ quảng cáo, chỉ 36 triệu là lương NBA. Steph Curry 78 triệu bảng. Kevin Durant 75 triệu bảng.

Đáng chú ý, Shohei Ohtani là VĐV được tài trợ nhiều nhất thế giới năm 2025 với 75 triệu bảng tiền quảng cáo, dù lương thi đấu chỉ 1,8 triệu bảng.

Chỉ một golfer lọt top 10, Hamilton rơi khỏi nhóm đầu

Golfer Jon Rahm là cái tên duy nhất của làng golf góp mặt trong top 10, với 75 triệu bảng (63 triệu thi đấu, 12 triệu quảng cáo).

Trong khi đó, Lewis Hamilton, huyền thoại F1, chỉ xếp thứ 11, với 74 triệu bảng, đánh dấu việc lần đầu tiên rời top 10 sau nhiều năm thống trị.

Danh sách năm 2025 cho thấy, bóng đá vẫn tạo ra cá nhân kiếm tiền nhiều nhất (Ronaldo), boxing là môn thể thao có thu nhập trên mỗi trận đấu cao nhất, quảng cáo, thương hiệu cá nhân ngày càng quan trọng hơn lương thi đấu

Top 10 VĐV kiếm tiền giỏi nhất 2025