Mỹ nữ bi-a giành chức vô địch 1,8 tỷ đồng, thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Chiều ngày 15/3, người hâm mộ bi-a thế giới hướng mắt về trận chung kết nội dung carom 3 băng nữ LPBA World Championship 2026 diễn ra tại Hàn Quốc. Hai mỹ nữ của làng bi-a Hàn Quốc là Kim Ga Young và Han Ji Eun bước vào trận so tài cuối cùng tại giải tranh chấp chức vô địch 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng). Trận đấu diễn ra theo thể thức thi đấu 7 set thắng 4, mỗi set chạm 11 điểm.

Kim Ga Young tiếp tục lên ngôi vô địch, thiết lập kỷ lục đáng nể

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu khi 2 nữ cơ thủ thi nhau tung series. Han Ji Eun có đường cơ 5 điểm, dẫn 7-3. Kim Ga Young cũng đáp trả với cú đánh 5 điểm, dẫn ngược lại 9-7. Lúc này, Han Ji Eun tiếp tục có thêm một series 3 điểm, vượt lên thắng set đầu 11-9.

Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì Han Ji Eun thể hiện được. Bởi lẽ trong các set đấu tiếp theo, Kim Ga Young chứng tỏ đẳng cấp vượt trội để tạo thế trận áp đảo. Cô thắng liền 4 set với các tỉ số 11-5, 11-7, 11-1 và 11-2 để ngược dòng thắng chung cuộc 4-1 sau 5 set đấu. Với kết quả này, Kim Ga Young giành chức vô địch cùng số tiền thưởng lớn.

Han Ji Eun tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu

Đặc biệt, người đẹp này còn thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi 3 lần liên tiếp vô địch LPBA World Championship và có 4 chức vô địch LPBA World Championship sau 6 mùa giải gần đây. Cô cũng nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp của mình lên con số 18. Tính đến hiện tại, tổng số tiền thưởng mà cô kiếm được tại LPBA Tour đã lên đến 911,3 triệu won (khoảng 16,2 tỷ đồng).