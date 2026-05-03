Kết quả bóng đá Como - Napoli: McTominay mừng hụt, chủ nhà tiếc nuối (Serie A)

Napoli không còn cơ hội vô địch nhưng họ vẫn phải củng cố suất top 4 trong chuyến làm khách trước Como. Đội chủ nhà mới là bên áp lực hơn khi họ đang kém 3 điểm so với Juventus ở vị trí thứ 4, nên đội quân của Cesc Fabregas phải đá tấn công để thắng.

Và đáng lẽ Como đã phải vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8, Nico Paz đã chọc khe cho Douvikas băng xuống và anh này vòng qua cả thủ môn Milinkovic-Savic nhưng lại quá chậm và cú sút bị Rrahmani phá trên vạch vôi. Como tiếp tục có cơ hội, Baturina và Smolcic đưa chệch cột dọc trong khi Diao đỡ bóng hỏng rất đáng tiếc khi có cơ hội đối mặt thủ môn.

McTominay và các đồng đội chịu đòn trong phần lớn trận đấu nhưng vùng lên suýt thắng ở cuối trận

Napoli vẫn không cải thiện được thế trận khi sang hiệp 2, Diao đánh đầu vọt xà ngang đội khách ở phút 59 và 5 phút sau Napoli phải cần Milinkovic-Savic xuất thần cứu thua 1 tay sau khi cú đá của Baturina đã đổi hướng. Antonio Conte lúc này quyết định rút De Bruyne ra, đưa Spinazzola lẫn Anguissa vào sân.

Napoli đột nhiên trở nên nguy hiểm khi trận đấu bước vào hơn 10 phút cuối. McTominay sút chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 80 và 4 phút sau Politano cứa lòng chân trái từ ngoài vòng cấm đập trúng cột dọc. Tỷ số 0-0 giữ đến hết trận và kết quả này chỉ có thiệt cho Como, nhất là nếu Juventus thắng một Verona đã xuống hạng đêm nay (23h, 3/5).

Tỷ số trận đấu: Como 0-0 Napoli

Đội hình xuất phát:

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund.