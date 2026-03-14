Hoàng "Sao" thắng vang dội ở bi-a châu Âu, tái đấu kinh điển "Ngựa chiến" Sanchez Ruiz

Tại giải European Open Championship 2026 đang diễn ra ở Sarajevo, cơ thủ Dương Quốc Hoàng (Hoàng “Sao”) đã xuất sắc giành quyền vào vòng Last 16. Sau khi hai đồng đội dừng bước, anh trở thành đại diện duy nhất của billiards Việt Nam còn trụ lại tại giải đấu quy tụ 256 cơ thủ hàng đầu thế giới.

Hoàng "Sao" là ngôi sao duy nhất của Việt Nam góp mặt ở vòng Last 16 European Open Championship 2026

Màn trình diễn thuyết phục của Hoàng “Sao”

Ở vòng Last 32, Hoàng “Sao” tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi đánh bại Aleksa Pecelj với tỷ số 10-4. Chiến thắng thuyết phục giúp cơ thủ Việt Nam giành vé vào nhóm 16 tay cơ mạnh nhất giải.

Trước đó tại vòng Last 64, Dương Quốc Hoàng còn gây ấn tượng mạnh hơn khi đánh bại Salvador Garcia với tỷ số tuyệt đối 10-0. Trận đấu diễn ra chóng vánh trong khoảng một giờ đồng hồ, khi cơ thủ Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Những cú phá bi hiệu quả cùng khả năng điều bi chính xác giúp Hoàng “Sao” liên tục hoàn tất các rack đấu. Phần lớn thời gian, Garcia gần như chỉ có thể ngồi chờ khi cơ thủ Việt Nam làm chủ bàn đấu.

Hành trình của các cơ thủ Việt Nam

Tại giải năm nay, Việt Nam có ba đại diện tham dự gồm Dương Quốc Hoàng, Phạm Phương Nam và Lương Đức Thiện.

Ở vòng Last 64, Phạm Phương Nam thi đấu rất tốt khi đánh bại Dimitris Loukatos với tỷ số 10-5 nhờ lối chơi chắc chắn và khả năng kiểm soát bàn đấu hiệu quả.

Trong khi đó, hành trình của Lương Đức Thiện khép lại sớm sau thất bại 3-10 trước tài năng trẻ Hà Lan Yannick Pongers.

Đáng tiếc nhất là trận đấu ở vòng Last 32 của Phạm Phương Nam trước Moritz Neuhausen. Dù bị dẫn 3-8, cơ thủ Việt Nam vẫn tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc để cân bằng 9-9.

Tuy nhiên ở rack quyết định, một cú phá bi không thuận lợi khiến anh đánh mất lợi thế. Neuhausen tận dụng cơ hội để giành chiến thắng sát nút 10-9, khiến Phương Nam phải dừng bước đầy tiếc nuối.

Hoàng "Sao" tái đấu với tay cơ mà anh đánh bại ở chung kết Premier League Pool 2026

Cuộc tái đấu đáng chờ đợi

Sau khi hai đồng đội chia tay giải, Dương Quốc Hoàng trở thành niềm hy vọng duy nhất của billiards Việt Nam. Ở vòng Last 16, anh sẽ đối đầu với Francisco Sanchez Ruiz, cơ thủ mệnh danh "Ngựa chiến", một trong những VĐV hàng đầu thế giới.

Đây cũng là màn tái đấu đáng chú ý khi hai tay cơ từng chạm trán ở chung kết Premier League Pool 2026, nơi Hoàng "Sao" bước lên ngôi vô địch. Cuộc so tài giữa Hoàng “Sao” và Ruiz được dự đoán sẽ là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng đấu này. Trận đấu dự kiến diễn ra vào 18h, chiều nay 14/3.

Trong bối cảnh giải đấu quy tụ tới 256 cơ thủ quốc tế thuộc hệ thống World Nineball Tour, việc lọt vào vòng 16 đã là thành tích đáng ghi nhận với cơ thủ Việt Nam.