Ipswich Town đoạt tấm vé thăng hạng Ngoại hạng Anh thứ 2, lộ diện 4 đội tranh vé vớt

CLB Ipswich Town đã trở lại Premier League chỉ sau 1 mùa giải phải xuống chơi Championship. Họ đã đoạt vé một cách an toàn khi củng cố vị trí nhì bảng ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải, Ipswich giành thắng lợi 3-0 trên sân nhà Portman Road trước Queens Park Rangers.

Ipswich Town trở lại Premier League sau 1 mùa xuống chơi ở Championship

Trước khi bước vào vòng thứ 46 của Championship, Ipswich chỉ hơn Millwall 1 điểm và hơn Middlesbrough 2 điểm, do đó mục tiêu của họ là phải thắng để bảo đảm vị trí nhì bảng mà không cần quan tâm đến 2 đối thủ kia thi đấu ra sao. Sau khi Coventry City của Frank Lampard đã vô địch từ sớm để giành tấm vé thăng hạng trực tiếp đầu tiên, vị trí nhì bảng là vị trí nắm giữ tấm vé lên thẳng còn lại.

Và mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ từ rất sớm cho đội bóng của HLV Kieran McKenna. George Hirst và Jaden Philogene ghi 2 bàn chỉ sau 9 phút giúp Ipswich có thế trận thoải mái, trong khi Queens Park Rangers đã hết động lực thi đấu từ trước. Kasey McAteer bồi thêm bàn nữa cho Ipswich ở phút 85 và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cổ động viên đã tràn xuống sân ăn mừng.

Không như Coventry City ở đầu mùa chỉ được kỳ vọng tranh suất playoff nhưng bất ngờ áp đảo mùa giải, Ipswich là đội được chờ đợi sẽ giành vé lên thẳng do họ vẫn được hưởng khoản trợ cấp từ Premier League sau khi xuống hạng. Nhờ vậy mà "Tractor Boys" sở hữu đội hình khá đắt ở Championship với quỹ lương hàng đầu của giải, và việc đoạt suất thăng hạng là mục tiêu được kỳ vọng cho CLB này.

Millwall - Southampton - Middlesbrough - Hull City, 1 trong 4 CLB này sẽ nhập hội với Coventry và Ipswich Town lên dự Premier League 2026/27

Trận thắng 3-0 của Ipswich khiến Millwall không thể đuổi kịp dù đã thắng 2-0 trước Oxford trên sân nhà, trong khi Middlesbrough bị cầm hòa 2-2 trên sân của Wrexham. Kết quả của Boro rốt cuộc có hại cho Wrexham hơn là họ, bởi Wrexham đã đánh mất vị trí thứ 6 (vị trí cuối cùng của nhóm playoff tranh vé vớt) vào tay Hull City, đội đã thắng ngược Norwich 2-1 trên sân nhà.

Như vậy 4 đội đá playoff tranh tấm vé cuối cùng lên Premier League sẽ lần lượt là Millwall, Southampton, Middlesbrough và Hull City. Millwall sẽ đối đầu Hull trong khi Southampton và Middlesbrough đụng độ, 2 cặp đấu này sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi/lượt về và bắt đầu từ cuối tuần sau, 2 đội vào chung kết sẽ đá tại Wembley vào ngày 23/5 để tranh suất lên Premier League 2026/27.