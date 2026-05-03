Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal xây chắc ngôi đầu, Brentford vượt qua Chelsea

Fulham đã không thể gây ra khó khăn trong ngày hành quân đến sân của Arsenal. "Pháo thủ" đã khiến mành lưới của Fulham rung lên tới 4 lần, trong đó 3 lần bàn thắng được công nhận. Gyokeres tỏa sáng hơn cả khi tiền đạo người Thụy Điển có cú đúp ở trận này.

Arsenal còn giữ sạch lưới trước Fulham, qua đấy giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0. Trận thắng đó giúp đoàn quân HLV Arteta tích lũy được 76 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn đội xếp thứ 2 Man City 6 điểm.

Niềm hân hoan của dàn sao Arsenal

Man City chưa thi đấu vòng 35 Ngoại hạng Anh. Nhưng với việc Arsenal đã thắng trận, nửa xanh thành Manchester chỉ có thể bám đuổi "Pháo thủ" chứ không thể gây sức ép lớn về mặt điểm số. Thậm chí Man City phải quyết tâm thắng Everton (2h, 5/5) nếu không muốn công sức đeo bám Arsenal trở thành công cốc.

Brentford là 1 đội bóng khác cũng thắng 3-0 trong ngày Arsenal giành 3 điểm. "Bầy ong" hạ West Ham để leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 51 điểm trong tay. Hiện Brentford vượt mặt Chelsea khi tạm có nhiều hơn "The Blues" 3 điểm.

Brentford đang cố gắng tìm 1 suất dự Cúp châu Âu vào mùa giải tới

Nhìn sang West Ham, việc để thua Brentford khiến họ có nguy cơ tụt xuống nhóm xuống hạng. "Búa tạ" hiện xếp thứ 17, hơn nhóm cầm đèn đỏ chỉ 2 điểm. Trong khi đó, đội xếp thứ 18 là Tottenham chưa thi đấu.

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh